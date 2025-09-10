Gijón iniciará conversaciones con el Puerto para hacerse con estos terrenos de Jove

El Ayuntamiento de Gijón iniciará conversaciones con la Autoridad Portuaria de Gijón para hacerse con los terrenos ubicados junto a la calle Francisco Eiriz, en el barrio de Jove. Ese es el compromiso adquirido esta mañana por toda la Corporación municipal al aprobarse la propuesta impulsada conjuntamente por Izquierda Unida y Podemos. Eso sí, desde el gobierno local, en concreto su portavoz, el forista Jesús Martínez Salvador, apostó por la vía de la cesión de esas parcelas en lugar de la compra de las mismas, tal y como señalaban en su propuesta los portavoces Javier Suárez Llana y Olaya Suárez.

La propuesta de IU y Podemos instaba al gobierno local a la compra de los terrenos, sobre todo deportivos, que la Autoridad Portuaria tiene en el barrio de Jove, junto a la calle Francisco Eiriz. El objetivo no es solo "aumentar el número de instalaciones deportivas en la zona oeste", una demanda que tienen muchos clubes, sino que, en base a que el Plan General de Ordenación permite construir en ese lugar viviendas, se pueda construir por tanto vivienda pública para incrementar el parque local.

Una tasación fija el precio de los terrenos en 1,57 millones de euros

La Autoridad Portuaria de Gijón, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de agosto, incluyó en su presupuesto para 2026 la venta de esas parcelas en las que se encuentra el antiguo campo de fútbol del Puerto. La valoración la de la última tasación de estos terrenos es de 1.573.000 euros. Se trata de una desinversión que ya se incluyó en presupuestos anteriores, sin llegar a materializarse.

Esos terrenos suman 16.170 metros cuadrados, de los que 8.190 tienen una calificación urbanística para uso dotacional privado, 1.230 para dotacional público, 1.720 para la edificación de 82 viviendas, 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios.

Antes de que la Corporación diese el visto bueno a la propuesta de IU y Podemos, el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, expuso las pretensiones del gobierno local. Se mostró a favor de la propuesta, "pero, evidentemente, con matizaciones".

"Es un área de planeamiento que, según su ficha del plan, contempla como predominante el uso residencial y con unas dotaciones previstas como uso complementario, que bien podrían destinarse al deporte, es interesante para el Ayuntamiento. Pero desde luego, no podría tratarse de una transmisión sometida a tasación de precios de mercado lucrativos. Pues lo que podría ser interesante, al menos para este gobierno, sería la construcción de vivienda protegida y la promoción deportiva de los clubes de la ciudad, algo que no casa, evidentemente, con destinar más de un millón y medio de euros a su adquisición", expuso el concejal de Urbanismo.

"Una oportunidad para la Autoridad Portuaria"

A juicio del portavoz forista, "la Autoridad Portuaria tiene en esta operación una ocasión también perfecta para que su nueva presidencia comprometida con la ciudad y su futuro, ceda gratuitamente estos terrenos al Ayuntamiento; más si cabe cuando los usos están tan justificados y redundan enormemente en el interés colectivo". "El PSOE, además, después de volver al gobierno en 2019, anunció su intención de adquirir estos terrenos. Aunque no lo hicieron. Por un importe inferior al de los 750.000 euros de la subasta previa que se había declarado desierta. Entendemos que no pensará diferente ahora. O sí. Quién sabe", remató Martínez Salvador.

Sobre estos terrenos ya hubo un intento fallido de venta de ese suelo en 2017, cuando la Autoridad Portuaria intentó venderlos en 756.000 euros al Club Natación Santa Olaya, cuya directiva de entonces no veía mal la operación ni el precio. Aquel intento no cuajó por el revuelo político ante las protestas de los usuarios del campo de fútbol, lo que no impidió que la actividad deportiva cesara en la zona.