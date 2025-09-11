La Calzada reivindica un parking provisional en el solar de Flex

Convertir el terreno donde se ubicaba la antigua nave de la fábrica de Flex en un aparcamiento provisional. Esa es la petición de la asociación vecinal "Alfonso Camín", de La Calzada, que ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento para abordar un asunto "de gran importancia para el barrio", trasladan. "Pedimos que, una vez finalizado el derribo, explore la posibilidad de negociar con los propietarios del solar para habilitarlo como aparcamiento provisional mientras no se le da un uso definitivo", subrayan.

Desde la entidad vecinal señalan que "sabemos que pueden pasar varios años hasta que el terreno tenga un destino urbanístico concreto". En ese sentido, "mientras tanto creemos que sería muy positivo que pudiera servir como parking temporal", claman los vecinos, que reivindican que "la necesidad de plazas de estacionamiento en nuestro barrio es evidente". Al respecto, la asociación indica que "las últimas actuaciones urbanísticas en La Calzada, como la ecomanzana, el carril bici, la reforma de la calle Gran Capitán y otras, junto al cierre del aparcamiento de Carrefour, han supuesto una reducción significativa".

La nave de Flex, ubicada en la avenida Príncipe de Asturias, dejó de tener actividad en 2001, dando paso a casi un cuarto de siglo de problemas en las proximidades de Cuatro Caminos, en el corazón de la zona oeste. Fue hace un par de años cuando la movilización vecinal se intensificó para lograr la demolición de la fábrica, plan que asumió el gobierno local, si bien costó más de lo previsto en un primer momento a nivel económico y de trámites.

En junio comenzó el proceso de derribo de la nave, proyecto con una duración estimada de cuatro meses y que implica tirar abajo 45.000 metros cúbicos en una edificación de cuatro plantas de altura, que se elevan a seis en el cuerpo central. El complejo se inauguró en 1967 como una moderna fábrica de colchones, somieres, literas, camas plegables....

Derribar el edificio y adecentar la zona sobresalían como los principales objetivos de los vecinos, que quieren sacarle partido, en este caso con la instalación de un aparcamiento provisional que sirva para atajar el déficit de plazas que ha sufrido en los últimos tiempos La Calzada. "Una vez saneada la zona se abren muchas posibilidades", declaraba Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín", cuando arrancaron las labores de demolición. "Se puede dar un impulso a La Calzada con la oportunidad de adquirir suelo público a buen precio para poder intervenir en toda el área, no solo en el solar. El barrio necesita zonas verdes, vivienda y equipamientos. Mientras tanto, aunque sea de manera provisional, sería conveniente habilitar plazas de aparcamiento, ya que existe una gran carencia tras las últimas intervenciones urbanas", explicó Arias en su momento.