Gijón luchará por el suelo portuario en Jove para viviendas y espacio deportivo y el Puerto advierte: "la previsión es vender"

Completada la compra por parte del Ayuntamiento de la parte de los terrenos de Naval Gijón que eran de la Autoridad Portuaria y aparcado, o por lo menos enfriado, el enfrentamiento que esa operación generó entre la Corporación gijonesa y la dirección portuaria de Nieves Roqueñí; ayer el Pleno gijonés decidía iniciar negociaciones para repetir operación con un terreno que el Puerto tiene en Jove, en concreto el de la calle Francisco Eiriz que en su día fue sede del club de fútbol del Puerto de Gijón. Una decisión tomada por unanimidad de los grupos presentes en el salón de plenos –faltó Vox por la ausencia de su única edil que ya había adelantado en una comparecencia pública que no compartía la propuesta– y a partir de una iniciativa presentada de manera conjunta por los portavoces de IU y Podemos.

Y aunque en la iniciativa firmada por Javier Suárez Llana y Olaya Suárez se hablaba de negociar la "adquisición de los terrenos", que están tasados en 1,5 millones y cuya venta el Puerto ha incorporado al diseño de sus cuentas del próximo año, desde el equipo de gobierno y más en concreto su edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, se retó al Puerto a visibilizar su compromiso con Gijón regalándole a la ciudad un suelo que no solo permitiría generar espacios deportivos para clubes de la zona oeste. También construir hasta 82 viviendas protegidas.

"La Autoridad Portuaria tiene una ocasión perfecta para que su nueva presidencia comprometida con la ciudad y su futuro, ceda gratuitamente estos terrenos al Ayuntamiento. Más si cabe cuando los usos están tan justificados y redundan enormemente en el interés colectivo", sentenció el portavoz del gobierno local.

La respuesta de la Autoridad Portuaria de Gijón

Desde la Autoridad Portuaria que lidera la socialista Nieves Roqueñí , ya se dejó claro ayer mismo a los munícipes que se está en disposición de hablar con "quien tenga interés en esos terrenos para desarrollar usos que beneficien a la ciudadanía de Gijón, y siempre en el ámbito de la necesaria lealtad institucional" pero que, en cualquier caso, el plan de empresa de El Musel "acordado con Puertos del Estado para 2026 prevé la venta de esos terrenos".

"Si se consiguen gratis, nosotros nada que decir. Nuestra iniciativa solo plantea que se abra una negociación", explicó Suárez Llana que, como proponente de la iniciativa, la reivindicó como "oportuna, realista y necesaria" y pensada, sobre todo, para mejorar las condiciones de los vecinos y clubes deportivos de la zona oeste. "Porque la zona oeste es mucho más que Naval Gijón", le recordó al equipo de gobierno.

El antecedente de 2017

De las necesidades de espacio de los clubes deportivos de la zona oeste también habló en su intervención la portavoz de Podemos. Aunque para Olaya Suárez que el Ayuntamiento se haga con esos terrenos supondría, además, "no permitir que se privatice más suelo público en Xixón y que no se arrebate a la ciudadanía para el lucro privado más espacios que nos hacen falta para promover el disfrute y la salud de la gente". También concretó la proponente en la presentación de la propuesta que "viendo las cifras en otros apartados no parece que la compra de este suelo esté fuera de lo que el Ayuntamiento pueda asumir".

Desde la bancada del PSOE el edil Tino Vaquero recordó que fue su partido quien ya propuso la compra de los terrenos en 2017, cuando se pusieron a la venta por primera vez y costaban la mitad que ahora. Y que también desde el Principado se ha mostrado interés por ese suelo. "Nos da igual que lo haga el Ayuntamiento o el Principado", explicó sin desaprovechar la oportunidad de lanzar una puya contra el gobierno local que "parece no querer pagar lo que valen". En 2017 quien apoyó esa iniciativa fue Foro. Algo que permitió ayer a los dos partidos echarse en cara mutuamente que no la hubieran ejecutado mientras estuvieron en el gobierno.

Los terrenos de Jove sobre los que se planteó la negociación comprometida ayer por el Pleno municipal suman 16.170 metros cuadrados, de los que 8.190 tienen una calificación urbanística para uso dotacional privado, 1.230 para dotacional público, 1.720 para la edificación de 82 viviendas, 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios. La última tasación fija su valor en 1.573.000 euros.