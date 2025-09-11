El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: "Vamos a continuar creciendo"

Con una botella de sidra achampanada "El Gaitero", la madrina del barco, Paula Fernández Álvarez, bautizó este jueves en El Musel el nuevo buque de la flota mercante del Grupo Junquera Marítima, el "Sueve". Lo hizo después de que la presidenta del grupo enraizado en Gijón tuviera unas palabras emotivas de recuerdo para su padre, Claudio Fernández-Junquera, fallecido en diciembre 2016 y señalara que el "Sueve" es el primer barco de nueva construcción que incorpora el grupo en 18 años. "Es un día de celebración y orgullo, un hito para nosotros", señaló la presidenta del grupo empresarial asturiano ante esta renovación de la flota "que además, esperemos aumentarla". "Vamos a continuar creciendo y actualizando nuestra flota para reforzar nuestras capacidades y mejorar nuestros servicios".

El Grupo Junquera, con 107 años de actividad naviera, cuenta con cuatro barcos mercantes. El "Sueve" viene a reemplazar al "Angón" ya vendido y que junto con el "Amuesa" fueron las dos últimas construcciones encargadas por el grupo asturiano a un astillero; estos barcos se construyeron en 2006 y 2007. En 2015 se incorporaron a su flota otros dos buques gemelos de los anteriores, el "Cuera" y el "Cornión". La nueva incorporación a la flota comenzará a operar ya la semana que viene con un primer transporte de productos siderúrgicos.

Autoridades en el puente de mando del "Sueve" / Juan Plaza

Teresa Fernández Marmiesse recordó que tras el fallecimiento de su padre, "del que estamos especialmente orgullos y agradecidos", la familia ha tenido que tomar decisiones difíciles en la gestión empresarial, entre ellas la de renovar la flota de buques mercantes. "No fue tarea fácil por las incertidumbres del sector y la valoración de los buques, pero la decisión fue unánime; queríamos continuar con una actividad de más de cien años, desarrollada desde Asturias y cuya aportación al Grupo Junquera es muy importante, ya que toda la explotación de la flota se realiza desde G Junquera Marítima, cabecera del grupo, con la consecuente generación de empleo en Asturias", recordando la apuesta decidida del grupo por el crecimiento con la modernización y ampliación de la flota para mejorar el servicio a los clientes.

Carga

Con una única bodega de 5.900 metros cúbicos de capacidad, el "Sueve", buque de carga general, puede transportar hasta 5.000 toneladas. Tiene 87 metros de eslora por 13,70 de manga y 3,60 de calado, con un arqueo de 3.000. Con propulsión híbrida diésel-eléctrica, sus dos motores eléctricos tienen una potencia conjunta de 1.000 kilovatios. Es el primer barco del grupo con propulsión cien por ciento eléctrica y con conectividad avanzada y el primero que el grupo construye fuera de España para su filial naviera Navinorte, en concreto en el astillero holandés Royal T. Shipyard, cuya presidenta Thecla Bodewess asistió al acto de amadrinamiento.

Su velocidad de servicio es de nueve nudos y puede alcanzar una velocidad punta de 11 nudos. El barco cuenta con una planta eléctrica integral y con un control de potencia inteligente para optimizar sus consumos. El grupo también ha integrado en el barco su sistema de conectividad "para obtener toda la información relacionada con los sistemas de navegación, la planta propulsora eléctrica, los sistemas auxiliares y la planta generadora en nuestro sistema de gestión integral del grupo para seguir mejorando en la toma de decisiones basadas en los datos", explicó Teresa Fernández Marmiesse.

"Tax lease"

"La construcción de este barco es una apuesta decidida y firme por el crecimiento de nuestra flota, apostando por las nuevas tecnologías. Confiamos también en su sostenibilidad económica, a pesar de las incertidumbres del sector" y de que el buque no cuente con el apoyo de la estructura financiero-fiscal del "tax lease" a pesar de los esfuerzos del Grupo Junquera por ponerla en marcha: "no hemos logrado que ninguna actividad bancaria se atreviera a utilizarla, debido a la falta de certidumbre necesaria por parte de la administración tributaria y ello a pesar de que la posición de la Comisión Europea en este sentido es clara", explicó la presidenta del Grupo Juqnuera.

El acto contó con la asistencia de la presidenta y el director de El Musel, Nieves Roqueñí y José Luis Barettino; del portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador; del Subdirector de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena; de la capitana marítima de Gijón, Ana Hevia; del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; del director de la Escuela de Marina Civil de Gijón y de la Cátedra Gijón Azul, Rubén González; del director general de Impulsa, Luis Díaz; los directivos del grupo Armón, Laudelino Alperi y José Ramón Fernández; así como representantes los servicios técnico náuticos de El Musel, miembros del astillero holandés en el que se construyó el barco y la tripulación del mismo, además de clientes, colaboradores y miembros de la familia del Grupo Junquera.

Tributos

Teresa Fernández Marmiesse, insistió en que en Asturias están las sedes de todas las sociedades del Grupo Junquera y es donde tienen todo su patrimonio y desde donde el grupo gestiona todas sus actividades "creando valor y empleo en nuestra región, de la que nos sentimos tremendamente orgullosos, por la que apostamos y donde tributamos". La presidenta del Grupo Junquera, que también es vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño, no quiso dejar pasar la ocasión en este sentido para unir su voz a la de otros empresarios asturianos que reclamaron el mismo trato fiscal que tienen los empresarios de otras comunidades autónomas "que es una razón por la que muchos se marchan de aquí y Asturias no puede permitirse ese lujo, porque sin empresarios se van las empresas y sin empresas se van nuestros jóvenes".

Reivindicó también que el transporte marítimo es el mássosteniblee y que la competencia en el sector es abierta y global. "Necesitamos que nuestros políticos, nuestras administraciones, comprendan las necesidades para la competitividad de nuestro sector en este mundo globalizado", agregó.