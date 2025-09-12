Jove quiere deporte en el suelo del Puerto: "Es la mejor opción"

"El vecindario está encantado con que esto se mueva", aseguraba ayer José Ramón Fernández, líder vecinal de Jove. Con "esto" se refería a la lucha que iniciará el Ayuntamiento, aprobada en Pleno, para disponer en propiedad de los terrenos que la Autoridad Portuaria de Gijón tiene en la calle Francisco Eiriz, que en su momento fueron sede del club de fútbol del Puerto. Resta por conocer en qué fórmula fructifica, si lo hace, la negociación: el Puerto prevé la venta, el gobierno local plantea la cesión. El proyecto del Consistorio, generar espacios deportivos, casa con la de los vecinos del entorno. "Es la mejor opción", señalaron los residentes, más reticentes, eso sí, con el plan de construir viviendas protegidas.

José Ramón Fernández instó a "sacarle provecho" a una zona cuya última tasación fija su valor en 1,5 millones de euros y que está "muerta de risa", lamentó el presidente vecinal, que reprochó el "vandalismo" que han sufrido las instalaciones. Sobre la creación de espacios deportivos que aumenten las alternativas para los clubes del oeste gijonés, Fernández subrayó que "sería lo ideal". Más dudas expresó con la edificación de vivienda. "Combinar ambas cosas en un terreno así...", reflexionó José Ramón Fernández.

Los terrenos en cuestión suman 16.170 metros cuadrados, de los que 8.190 tienen una calificación urbanística para uso dotacional privado, 1.230 para dotacional público, 1.720 para la construcción de 82 viviendas, 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios. Para Cristina Cantos, vecina también de la calle Francisco Eiriz, la iniciativa debe pasar por espacios deportivos. "Atraería gente; antes esto era una maravilla, con mucho movimiento", aseveró Cantos. "Incluso si pusieran un parque, con cuatro bancos, ya valdría más la pena que como está ahora", indicó la residente.

"Hay que volver a darle vida, aunque actualmente esté más o menos conservado, dentro de lo que cabe", reivindicó Sergio Amandi sobre el terreno, al que acuden, de vez en cuando, algunas personas a jugar al frontón. "Veo bien que hagan espacios deportivos, pero no creo que mucha gente esté de acuerdo con los pisos; habría que ver qué alturas tendrían", sostuvo Amandi.

Casi nostálgico se mostraba ayer Eduardo Solís, que jugó en el Puerto de Gijón, aunque no en el campo de la calle Francisco Eiriz. Por allí va a menudo a pasear al perro_"Chispi". "Es una pena que esté abandonado", afirmó Solís, para el que la creación de espacios deportivos y de viviendas en la zona "daría otro nivel al barrio". "Prefiero eso a que pongan bares o restaurantes", incidió el vecino, que rememoraba la época de plena actividad del Puerto de Gijón. "Había muchos críos jugando", ensalzó.

Un "interés social y colectivo"

Por su parte, Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, abogó por que si el Puerto no cede los terrenos, al menos los venda a un precio muy inferior al de tasación pues el objetivo municipal es el aprovechamiento lucrativo. "La Autoridad Portuaria deberá decidir si lo quiere vender a un precio máximo a promotores privados, pero si lo quiere vender al Ayuntamiento de Gijón, lo que va a redundar en un interés social y colectivo, tendrá que ser con unos criterios diferentes", declaró Martínez Salvador, que apostó por "una negociación teniendo en cuenta los usos que se van a instalar ahí, y eso es cuantificable con informes técnicos que lo determinan al detalle", sentenció el forista.