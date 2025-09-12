Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo crucero deja a cientos de visitantes en Gijón

El barco concluirá el recorrido el domingo en Lisboa

El &quot;Seven Seas Voyager&quot;, ayer, en El Musel.

El "Seven Seas Voyager", ayer, en El Musel. / Juan Plaza

M. C.

La temporada de cruceros en Gijón sigue muy activa. En la mañana de ayer atracó en El Musel el crucero "Seven Seas Voyager", en el muelle Moliner, con cerca de setecientos pasajeros.

El buque, de la compañía alemana "Regent Seven Seas", cuenta con 206,5 metros de eslora y 7,05 metros de calado, y visitó Gijón con capacidad para 698 pasajeros y 455 tripulantes.

Los visitantes tuvieron de nuevo acceso al punto de información turística a pie de barco, ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón. También disfrutaron cde los autobuses lanzadera al centro de la ciudad, cortesía de Visita Gijón (el área municipal de Turismo), con parada establecida frente al Museo del Ferrocarril.

El "Seven Seas" Voyager zarpó a las siete de la tarde para continuar la ruta, que terminará en Lisboa (Portugal), este domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  2. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  3. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  4. Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
  5. Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
  6. Dos colegios en uno para empezar el curso en Gijón: los alumnos de Los Campos encuentran cobijo en el Asturias por las obras de mejora en su centro
  7. Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones
  8. El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: 'Vamos a continuar creciendo

Un nuevo crucero deja a cientos de visitantes en Gijón

Un nuevo crucero deja a cientos de visitantes en Gijón

Estos son los argumentos de Adif para justificar el nuevo retraso con la estación intermodal de Gijón

Estos son los argumentos de Adif para justificar el nuevo retraso con la estación intermodal de Gijón

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón asumirá la gestión de La Reguerona de forma provisional (y este es el motivo)

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón asumirá la gestión de La Reguerona de forma provisional (y este es el motivo)

Los vecinos de Jove quieren deporte en los terrenos del Puerto de Gijón porque "es la mejor opción": estas son sus peticiones

Los vecinos de Jove quieren deporte en los terrenos del Puerto de Gijón porque "es la mejor opción": estas son sus peticiones

Apatías y resistencias

El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: "Vamos a continuar creciendo"

El Grupo Junquera bautiza a su nuevo carguero en el puerto de Gijón con la intención de aumentar la flota en el futuro: "Vamos a continuar creciendo"

Mejorar está sobrevalorado

Gijón luchará por el suelo portuario en Jove para viviendas y espacio deportivo y el Puerto advierte: "la previsión es vender"

Gijón luchará por el suelo portuario en Jove para viviendas y espacio deportivo y el Puerto advierte: "la previsión es vender"
Tracking Pixel Contents