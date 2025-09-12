Un nuevo crucero deja a cientos de visitantes en Gijón

La temporada de cruceros en Gijón sigue muy activa. En la mañana de ayer atracó en El Musel el crucero "Seven Seas Voyager", en el muelle Moliner, con cerca de setecientos pasajeros.

El buque, de la compañía alemana "Regent Seven Seas", cuenta con 206,5 metros de eslora y 7,05 metros de calado, y visitó Gijón con capacidad para 698 pasajeros y 455 tripulantes.

Los visitantes tuvieron de nuevo acceso al punto de información turística a pie de barco, ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón. También disfrutaron cde los autobuses lanzadera al centro de la ciudad, cortesía de Visita Gijón (el área municipal de Turismo), con parada establecida frente al Museo del Ferrocarril.

El "Seven Seas" Voyager zarpó a las siete de la tarde para continuar la ruta, que terminará en Lisboa (Portugal), este domingo.