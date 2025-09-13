Barbón promete "presionar" al Gobierno de España por la estación intermodal de Gijón y el acceso al Puerto

Con la convicción de que el Principado "cumple con Gijón" y la promesa de estar "presionando al Estado" para desbloquear los proyectos pendientes. El presidente Adrián Barbón, en su visita ayer a la ciudad para inaugurar el consultorio periférico de Nuevo Roces, hizo un repaso simple, ante preguntas de los medios, de las obras de infraestructuras aún atascadas, destacando un plan de accesos al Puerto del que hace meses que nada se sabe y la redacción del proyecto de la intermodal, que como adelantó LA NUEVA ESPAÑA se retrasa hasta enero. No pudo el socialista precisar datos nuevos sobre estos dos últimos planes, que dependen del Ministerio de Transportes, pero sí recalcó su promesa de que el Ejecutivo autonómico está "permanentemente" pendiente de ellos. De su competencia, destacó la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, que tendrá un nuevo proyecto tras desistirse el anterior contrato de obra por discrepancias con la UTE que la realizaba. "Gijón tendrá un hospital todavía mejor del que estaba previsto, y eso es cumplir con Gijón", valoró.

La obra de Cabueñes, como ya ha trascendido, está en trámite de reformularse con un nuevo proyecto constructivo tras paralizarse la obra en enero por discrepancias irresolubles con la UTE. Entiende el Presidente que ya ha quedado "justificado" la decisión de rescindir ese contrato de obra y se mostró particularmente crítico con la actitud de las constructoras. "Lo contrario (no rescindir el contrato) era prevaricar, sencillamente. Se nos estaba pidiendo (desde la UTE) una prevaricación. Yo con el dinero público soy extremadamente cuidadoso. Ante la presión de la empresa, no nos quedó otro remedio que rescindir", aseguró el Presidente.

Marcos León / Sandra F. Lombardía

Barbón dijo "desconocer" si la UTE finalmente llevará esta decisión ante los tribunales. Cabe recordar que la rescisión del contrato fue una decisión unilateral del Principado –el Presidente ayer llegó a decir que la UTE planteaba "entre comillas, entiéndanme, un chantaje", porque vinculaba continuar con la obra con un cuantioso incremento presupuestario– y que las constructoras, en su parte de alegaciones, culparon a la Administración de haber validad un proyecto que ellas tildaron de defectuoso. Ahora bien, Barbón considera que, ante un hipotético enfrentamiento judicial, el Principado puede acreditar que la rescisión del contrato de obra era la única solución para "evitar una prevaricación de libro". "Lo que es importante para nosotros es que el Consejo Consultivo en su dictamen ha sido clarísimo dando la razón al Principado de Asturias", aclaró. En este informe, el Consejo, dependiente del Principado, señaló cuestiones como que las constructoras tenían mapas erróneos de la zona de obra.

La consejera Concepción Saavedra añadió que junto a la reformulación del proyecto se trabaja también "con la idea de empezar" la adecuación de la primera planta del Avelino González, que acogerá consultas de salud mental, y también en trámites de licitar la redacción del proyecto para reformar la segunda planta del inmueble, que acogerá el hospital de día de salud mental infanto-juvenil. Inminente dijo que será también la licitación para elaborar el proyecto de la Facultad de Enfermería, que se irá a la Laboral, y señaló que la única obra de centros de alta resolución pendiente es la de Parque-Somió.

El viaducto de Carlos Marx

Sobre la intermodal, Barbón dio por válidas las explicaciones de Adif de que se demora tres meses la entrega del proyecto para "integrarlo" mejor en el entorno, y defendió que "lo importante es que cuanto antes" se derribe el viaducto de Carlos Marx. "Esa demolición va a tener un impacto visual y del espacio muy importante. Desde luego, el Principado está, como se suele decir, como dicen los chavales, a tope con Gijón", aseguró el Presidente, que sobre el desistido vial de Jove como acceso al Puerto repitió la idea de "presionar". "Estamos presionando por el acceso por Aboño, que ya es conocido", dijo, pero reconoció no tener fechas: "Esperamos que pronto podamos tener noticias por parte del Ministerio".