El nivel de depuración de La Reguerona en la zona oeste de Gijón aumenta a más del 90 por ciento

Las obras de mejora que se han acometido en la depuradora del oeste de Gijón, en La Reguerona, han llevado a que el agua tratada en la zona oeste de Gijón alcance niveles de saneamiento antes de su vertido al mar superiores al 90 por ciento, frente al 65 por ciento que se podía alcanzar con la instalación antes de las obras de reforma que acometió el Ministerio para la Transición Ecológica. Unas obras que hoy lunes recibirá formalmente el Principado de Asturias, tras una inversión de 18,04 millones de euros, incluyendo el periodo de prueba de unas instalaciones que ya comenzaron a mejorar la calidad del agua tratada el pasado mes de marzo.

Las actuaciones incluyeron la mejora del desbaste con la sustitución de dos tamices y remodelación y duplicado del sistema de evacuación de residuos tamizados del agua bruta; la remodelación de los reactores biológicos y de dos de los decantadores secundarios, implantando un tratamiento biológico por sistema de lecho móvil sumergido que permite optimizar el espacio; la instalación de un tratamiento de afino terciario compuesto de decantación lastrada con arena y desinfección mediante rayos ultravioleta.

La mejora también ha incluido un nuevo edificio para albergar el tamizado de fangos, así como el taller y almacén; la reparación de varios depósitos deteriorados en la línea de fangos; la instalación de dos nuevos espesadores de fangos y la remodelación de las instalaciones de deshidratación de los mismos. También se ha instalado un silo nuevo para almacenamiento de fangos deshidratados. La obra también contempló la adaptación de equipos eléctricos y automatismos y la mejora del sistema de drenaje de aguas pluviales.

Vista de las antiguas instalaciones de La Reguerona. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Una de las mejoras implementadas en la instalación ha sido la sustitución del antiguo tratamiento físico-químico para eliminar olores por un sistema más eficiente y sostenible, de biofiltración, que además de mejorar los resultados, evita el consumo de reactivos y reduce notablemente la energía empleada. Se trata de un sistema similar al que ya se implementó en la depuradora del este. Los dos biofiltros tienen capacidad para tratar 16.000 metros cúbicos a la hora en la zona de pretratamiento y 24.000 metros cúbicos a la hora en la línea de fangos. La solución está basada en el concepto de renovaciones por hora en edificios y fuentes de olor puntuales, como en la depuradora del este.

La depuradora de La Reguerona es una de las dos que hay en Gijón, junto a la depuradora de El Pisón. Esta última trata las aguas fecales de la cuenca este del concejo, si bien los lodos generados en esa operación se transfieren mediante bombeo, a través de canalizaciones que atraviesan la ciudad, hasta las instalaciones de La Reguerona para su secado.

Además de absorber esta parte del tratamiento de la zona este de Gijón, en la instalación se realiza la totalidad del ciclo de depuración de las aguas residuales de la cuenca oeste de Gijón y de varias parroquias limítrofes en el concejo de Carreño. En total, la instalación está preparada para tratar las aguas residuales equivalentes a las que generarían 150.000 habitantes.

Las viejas instalaciones de La Reguerona estaban atendidas por personal de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que va a asumir la gestión también de las nuevas instalaciones de manera provisional. La provisionalidad deriva de que el Principado y el Ayuntamiento de Gijón deberán de firmar una adenda al convenio entre ambas administraciones para la gestión de instalaciones de saneamiento que pertenecen al Principado.

Las obras de mejora de la depuradora del oeste de Gijón han sido acometidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, debido a que se trata de una instalación de interés general del Estado. El Ministerio también asumió la construcción de la depuradora de El Pisón, por el mismo motivo.

En el caso de la depuradora de El Pisón, la gestión de las instalaciones la conservó la administración autonómica tras la entrega de las mismas por parte de la administración central. Se encarga de esa gestión la empresa pública Tragsa, por encargo del Principado.

A la firma de recepción de las obras de hoy lunes está previsto que acudan la delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Donapetry; el segundo teniente de Alcaldía y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador y la directora general del agua del Principado, Vanesa Mateo.