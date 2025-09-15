Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: "Tiene un gran potencial"

Un centro de rehabilitación física y cognitiva, una barbería, un locutorio, una tienda de bicicletas, cafeterías... Esos son solo algunos de los negocios que, sin salirse del eje estratégico que conforma el engarce entre la calle Mariano Pola y la avenida de Galicia, han abierto sus puertas en los últimos meses. Son el ejemplo de esa reactivación del barrio de El Natahoyo a la que no es ajeno, más bien al contrario, el vecino proyecto de Naval Azul. "El Natahoyo tiene un gran potencial", reconocen quienes han apostado por abrir su negocio allí en base a la transformación en marcha . Tener una mayor oferta comercial es también una mejora para los vecinos, que ya empiezan a notar que, como explica el veterano Álvaro Tuero, presidente de la asociación "Atalía" de vecinos, "esto va p´alante": "Aunque falta un mundo por hacer".

La terapeuta ocupacional Patricia Gutiérrez, a la puerta de un nuevo establecimiento de la avenida de Galicia. / MARCOS LEÓN

Mientras los camiones pasan por Travesía del Mar con material para la adecuación provisional del suelo del viejo astillero como nuevo paseo marítimo y mientras unas cintas de obra anuncian la reforma de la calle Palafox junto a la recuperada capilla de San Esteban del Mar, las calles del entorno recuperan parte de una vida perdida. Y no solo a través de las promociones de edificios ya en construcción o anunciados en grandes carteles y con folletos publicitarios donde se usa el futuro de Naval Gijón como reclamo. También con la ocupación de locales hasta ahora vacíos. Algunos por jubilaciones recientes, pero otros cerrados desde hace años.

La actividad de apertura de los últimos meses se ha producido especialmente en el tramo que va de la parada de autobuses de la plaza de la Luz a la de Santa Olaya, junto a la que han abierto no hace mucho el locutorio Sabores del Mundo y la barbería Nord Aj40.

Un barrio que sube de valor

"Somos vecinos de la zona desde hace siete años y al llegar lo vimos muy apagado. A medida que se empezó a apostar por esto, hay más interesados en conseguir alquilar locales", dice Martina Félix, madre de la administradora del locutorio, Estrella Reyes, ambas de origen dominicano. "Creemos que esta es una zona que va a ser pujante y nos gusta ayudar a echar adelante el sitio en el que vivimos", añade.

Leonardo Monestina en la cafetería de Travesía del Mar. / Marcos León

A medida que los peatones descienden por la avenida de Galicia en dirección al centro son diferentes los nuevos negocios que aparecen. Uno de ellos es Neuronat, un centro de rehabilitación física y cognitiva que arrancó en enero. Su responsable, Ángela Fernández-Nespral, apunta que "decidimos empezar en esta localización porque vimos que iba a crecer y porque necesitaban algo en el área sanitaria". "Había un hueco atractivo. Notamos que han abierto muchos otros negocios y es algo que viene muy bien para que la zona vaya ganando actividad", remarca Fernández-Nespral, antes de agradecer la respuesta de los vecinos . "Desde el principio han acudido. Nos comentan que echaban en falta esto porque antes tenían que ir al centro", señala. En esa misma línea, la terapeuta ocupacional Patricia Gutiérrez subraya que "en Asturias hay muchas personas mayores y se necesitan iniciativas así".

En la confluencia entre las calles Mariano Pola y Travesía del Mar se encuentra ahora la cafetería La Travesía, cuya inauguración se realizó en abril. Al frente de este negocio están los cubanos Seydel Monestina y su hijo, Leonardo, miembros de una familia que se estableció en Asturias hace 16 años. "Sabíamos que esto tenía gran potencial. El terreno se está revalorizando mucho", indica Leonardo Monestina.

El tiempo no tardó mucho en darle la razón: "En estos cinco meses ya hemos visto progreso". "Aunque el proceso vaya poco a poco, porque no es algo que vaya a ser de hoy para mañana. Ya se han conseguido adecentar fachadas de edificios y están entrando camiones a Naval", agrega este joven.

Martina Félix en el locutorio frente al colegio Santa Olaya. / MARCOS LEÓN

No muy lejos de la capilla de San Esteban del Mar, en un bajo del entorno de la ciudadela de El Natahoyo, se desarrolla a diario la actividad de la tienda de taller y bicis Sivila, liderada por Domi Villa. "Ojalá sirva para dar una mejor imagen del barrio", dice Villa del proyecto de Naval Azul, aunque para ella hay otras potencialidades importantes de la zona para poner un negocio. Por ejemplo, que "está muy bien comunicado con el centro y otros barrios por el autobús". En eso de mejorar la imagen del barrio, Villa no ha esperado por otros. No solo ha pintado la fachada de su local. También se puso manos a la obra para contactar con los propietarios del solar vecino, ocupado por maleza y un cartel publicitario, y pedirles permiso para pintar los muros que lo cierran. Así que ahora hay una esquina llena de color en el inicio de calle Mariano Pola.

Precisamente, limpieza y mejoras de este tipo para esa zona es las que ahora considera urgentes el líder vecinal para estar a la altura de esa reactivación residencial, comercial y hostelera que se empieza a sentir en el barrio. "Afortunadamente se están abriendo comercios, y eso es importante para el barrio, y ya se puede ver cómo se arregló el edificio donde estaba el bar La Barca, que tantos problemas nos dio. Pero queda mucho por hacer. Solo hay que ver cómo está la calle Atanasio Menéndez", sentencia Tuero.