El Arbeyal acogerá una jornada deportiva comunitaria organizada por los clubes de la zona oeste de Gijón

La presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, presentó hoy en el Club Natación Santa Olaya, junto a representantes de siete clubes deportivos del oeste de Gijón, la jornada deportivo comunitaria "Oeste en Juego", que se celebrará en terrenos portuarios de la explanada de El Arbeyal el 27 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas. A la presentación acudieron ediles del PSOE, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón.

El evento está organizado por la Agrupación de Clubes de la Zona Oeste de Gijón, a la que hasta ahora se han sumado siete clubes: el Club Baloncesto L’Arbeyal, el Club Balonmano La Calzada, el Club Rítmica Galaica, el Telecable Hockey Club, el Club Deportivo Judo La Calzada, el Calzada Rugby Club y el Club Voleibol La Calzada. Fernando Sierra, del Telecable Hockey, fue uno de quienes intervinieron en el acto en representación de los clubes, señalando que esta agrupación está abierta a la incorporación de más entidades deportivas de la zona oeste de Gijón.

Sierra también quiso "agradecer a Nieves Roqueñí su intención de acercar el Puerto a la ciudadanía y generar proyectos comunes para la zona oeste", además de agradecer la colaboración de Principado y Ayuntamiento con esta iniciativa. "El deporte en la zona oeste será mayor, mejor, más fuerte y más alto, como los olímpicos", añadió.

Roqueñí, durante su intervención, con Fernando Sierra y Raquel Rodríguez en la mesa. / Marcos León

Raquel Rodríguez, del Club Rítmica Galaica, definió la jornada del día 27 como "la feria del deporte", en la que se promocionarán las distintas disciplinas y que contará con "una parte participativa para los jóvenes, para que vean si les gusta algún deporte y puedan continuar, obteniendo información de los días y las horas de los entrenamientos". También será un espacio para toda la familia, con sorteos, música y animación. Cada deporte contará con una caseta individual, delante de la que organizará actividades y se organizará "una gymkhana para que los jóvenes pasen por todos los deportes" que estarán allí representados.

Reunión en abril

Nieves Roqueñí explicó que el apoyo del Puerto a esta iniciativa llega tras la reunión que mantuvo con representantes de varios clubes de la zona oeste de Gijón y de la asociación vecinal de La Calzada el pasado mes de abril, en la que la presidenta portuaria se comprometió a apoyar a las entidades deportivas de la zona oeste, dentro de las relaciones entre el Puerto y la ciudad. Un apoyo que también se va a materializar con el traspaso gratuito al Ayuntamiento de Gijón de terrenos que el Puerto tiene junto a la calle Francisco Eiriz, para que se destinen a usos deportivos.

Roqueñí resaltó su propio compromiso y el de su equipo en El Musel "no sólo por seguir apoyando esta jornada del día 27, sino por buscar espacios de colaboración", vinculando al Puerto con la práctica deportiva. "El Puerto sigue dando muestras que de la participación en la ciudad es una realidad", con iniciativas como esta, añadió.

Por su parte, el anfitrión, el presidente del Club Natación Santa Olaya, Gonzalo Méndez, señaló que "una actividad como es el deporte, que todos entendemos que es vital, una fórmula ideal y que debería ser norma y pauta para todos, para salud y economía, y al final el deporte desgraciadamente queda relegado a un segundo término sin ninguna explicación. Vamos a darle fuerza a ello y a comprometernos, empezando por la zona oeste, la más poblada y más activa de Gijón, con este 'Oeste en juego'".