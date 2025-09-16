La Calzada pierde de vista la nave de Flex: así avanzan los trabajos para la demolición de esta fábrica de Gijón

Los rótulos de las fachadas con la marca Flex entre rojos y azules y las letras aún visibles en una de las paredes interiores de la planta baja del edificio con el eslogan "Duerme a lo grande" son los vestigios de aquella fábrica de colchones que, en 1967, se instalaba en La Calzada, y que dejó de estar operativa en 2001. Pintadas en los muros, pegatinas con mensajes antifascistas y hasta el armazón de una pista de skate son, sin salir de la nave, recuerdos aún presentes de aquellos meses de 2008 en los que ese mismo espacio se convirtió en "ReFlexón", un centro okupa autogestionado.

Eso es pasado. El ir y venir de operarios de la empresa Hercal y el incensante ruido que sale de un robot especializado en demoliciones conforman el presente de los trabajos que se están desarrollando para hacer efectivo el derribo total de un edificio cuyo abandono había generado graves problemas de seguridad y salubridad para los vecinos del entorno.

Su derribo se reivindicó por activa y por pasiva, con peticiones formales en documentos por registro y con protestas en la calle con el apoyo de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada. Ahora es una realidad en marcha, que permitirá al barrio perder de vista la nave de Flex.

La visita de la Alcaldesa

A ver el avance de las obras fue esta mañana la Alcaldesa, Carmen Moriyón, junto al edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador. Aunque la mirada desde la avenida Príncipe de Asturias no lo pueda percibir con toda intensidad ya se han demolido cinco de las siete plantas que el inmueble tenía en sus laterales más altos. A partir de ahora, explicó el técnico de la empresa Juan Manuel Sabugo, "entrará la maquinaria pesada y los avances se verán con más claridad". Si no hay problemas, en noviembre el derribo se habrá completado y solo quedará el suelo. Ni rótulos, ni pintadas. Ni maleza, ni escombros.

El avance del derribo de la nave de Flex, en La Calzada, en imágenes / Marcos León

Aunque por el camino sí que tocará hacer un pequeño modificado sobre un proyecto para el que el Ayuntamiento –que lo ejecuta de forma subsidiaria para dar respuesta a una histórica petición vecinal y luego pasará la factura al banco que ahora es propietario del edificio–reservó casi un millón de euros aunque finalmente se adjudicó por 687.397 euros a la firma catalana.

Una modificación que, explicó el aparejador Arturo Pitiot, tiene que ver con la necesidad de gestionar realidades que se encontraron al entrar a trabajar y no se habían podido ver antes. Como un depósito de gasóleo enterrado y que se pensaba vacío pero resultó que estaba lleno o una impermeabilización asfáltica en la cubierta que no se detectó ante la cantidad de suciedad que la tapaba.

Aunque puestos a encontrar, Pitiot también encontró parte de la vieja historia de la Flex en papeles guardados en archivadores y muebles que habían tenido su uso en los tiempos de okupación.

Un aparcamiento en el aire

"No siempre el oeste recibe malas noticias. Aquí se ven los avances en el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos para solucionar un problema histórico. Damos los últimos pasos en el compromiso adquirido, y que es muy importante para la regeneración de esta zona de la ciudad", explicó Martínez Salvador tras visitar las obras. No quiso ir má allá el edil de Urbanismo a la hora de plantearse el futuro de ese espacio.

Los vecinos han pedido al Ayuntamiento que se pueda utilizar de manera provisional como espacio de aparcamiento mietras se desarrollan, o no, los bloques de vivienda que en esa zona próxima a Cuatro Caminos se dibujan en el Plan General de Ordenación. Un desarrollo que no tiene visos de ejecutarse ni a corto ni a medio plazo por su complejidad técnica y el hecho de que aún quedan en el entorno naves con actividad.

"Esto tiene un propietario privado, así que la petición queda fuera del alcance del Ayuntamiento. Nuestro compromiso es el que ahora estamos cumpliendo", sentenció el edil sobre ese futuro a corto plazo donde se aparcarían coches donde antes se hacían colchones.