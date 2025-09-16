Moriyón urge al Principado "noticias" sobre el plan alternativo al vial de Jove

A escasos días de que se cumpla un año desde que saltara por los aires cualquier opción, soterrada o en superficie, de ver construido el vial de Jove anunciado hace más de dos décadas, Gijón sigue sin conocer la alternativa que permita que los camiones lleguen al puerto de El Musel sin pasar por el corazón de La Calzada. Un silencio al que ayer le intentó buscar solución la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, solicitando formalmente al responsable de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el socialista Alejandro Calvo, que se pase por Gijón para informar a los representantes de la Corporación y a los representantes vecinales de la zona oeste sobre el punto en que se encuentran los trabajos comprometidos para hacer realidad esa alternativa.

"Yo no digo que no estén trabajan en ello, pero nosotros seguimos sin noticias y queremos saber en que punto están las cosas. Es hora de que nos sentemos y que nos informen. A nosotros y a los vecinos de la zona oeste. No se puede esperar más", explicaba ayer la regidora forista en una entrevista en Onda Cero. ¿Por qué pide Moriyón explicaciones al Principado? Pues, como ella misma indicó, porque fue "el Principado quien asumió el reto de liderar una solución en un tema que le correspondía al gobierno de España". De hecho fue el propio Calvo quien, ante el Consejo Social de Gijón, comprometía en octubre un nuevo proyecto de accesos al Musel.

Lloreda-Veriña, un trámite sin fecha pero a buen ritmo

Unos meses después, en enero, fue el viceconsejero Jorge García quien enumeró una serie de acciones a desarrollar que partían del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, responsabilidad del Ministerio. A ese primer impulso seguían las propuestas del Principado para reorganizar tráficos ferroviarios al Puerto, generar por Aboño la alternativa a Jove e impulsar el proceso de conversión en bulevar urbano de la avenida Príncipe de Asturias, entre La Calzada y Pumarín. Desde entonces, la única novedad fue el anuncio de que la licitación de Lloreda-Veriña se retrasaba para rehacer la tramitación ambiental.

A esa tramitación hacía ayer referencia el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, durante su estancia en Gijón para participar en el acto oficial de entrega al Principado de la remodelada depuradora de la zona oeste, La Reguerona. "Precisamente la delegada del Gobierno (Adriana Lastra) me estaba planteando la necesidad de agilizar este proceso. Tiene un especial interés en la tramitación de esta evaluación ambiental, que ha tenido algunos tropiezos y que, ahora, su principal objetivo es que no se repita esa situación", explicó Morán, que aseguró que en el Ministerio para la Transición Ecológica "estamos atendiendo a esa petición de agilidad y confiamos en tenerlo resuelto en un plazo de tiempo no muy largo". Morán evitó dar fechas y solo aseguró que la tramitación "va a buen rimo".

En todo caso, para la Alcaldesa esa obra por sí sola no es "la solución al problema". Un problema que se centra en los efectos nocivos para la salud y la vida diaria de los miles de vecinos de la zona oeste del intenso tráfico pesado que cruza hacia o desde El Musel. Moriyón recordó ayer la preocupación municipal "cuando escuchamos voces de la Autoridad Portuaria que decían que ya no pasaban tantos camiones" por Príncipe de Asturias. "Tenemos los datos y siguen pasando los mismos", recalcó. Un informe elaborado en julio cuantifica en 1.360 los camiones que pasan al día por La Calzada.

La negociación del terreno del Puerto en Jove, con Roqueñí

Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y Jove también se vinculan en el acuerdo que el Pleno–por unanimidad aunque faltaba Vox– tomó de cara a abrir negociaciones para que el Ayuntamiento se pueda hacer con los terrenos que el Puerto tiene en la calle Francisco Eiriz y que permitirían generar espacios de uso para equipos deportivos de la zona e impulsar la construcción de viviendas públicas. El Puerto tiene a la venta ese suelo por 1,5 millones. El Ayuntamiento plantea, en base al interés general de la operación, que se le venda por menos o, incluso, que se le cede gratis.

"Hay un acuerdo plenario, pero todo depende de la voluntad de la Autoridad Portuaria. Que se haya empezado con mal pie no quiere decir que no se pueda negociar", indicaba ayer la regidora recordando el encontronazo entre ambas instituciones por el suelo de Naval Gijón, en El Natahoyo. Moriyón se abrió a "decidir entre todos hasta donde se puede llegar" pero dejando claro que "yo negocio con la presidenta de la Autoridad Portuaria (por Nieves Roqueñçi), no con el PSOE".

Personal de los planes de empleo instalará la barandilla de Naval Gijón

Personal de los planes de empleo se encargarán de instalar la barandilla que sirva de elemento de protección para quienes transiten por el futuro paseo de Naval Gijón, cuya adecuación se está desarrollando en estos momentos con la intención de que pueda abrirse al público a finales de este año. O principios del que viene a más tardar. Que será personal de los planes de empleo se fija en el contrato que el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación para conseguir los materiales de acero necesarios para la ejecución de la barandilla.

Un contrato menor – ronda los 18.000 euros sumados los impuestos y el plazo de ejecución es de solo tres semanas– pero que tiene su trascendencia por el singular papel que jugó la barandilla en el enfrentamiento que Ayuntamiento y Autoridad Portuaria tuvieron a costa de la titularidad de la franja más cercana al mar del terreno del viejo astillero. Ambas instituciones lucharon por esa franja, por ver quien la adecuaba y por ver quien colocaba la barandilla de seguridad.

Solventado el enfrentamiento sobre la titularidad sin tener que ir a los tribunales –vía con la que amenazó el Ayuntamiento para que se cumpliera lo pactado con la anterior dirección del Puerto, con Laureano Lourido a la cabeza y que no se consideró correcto por el nuevo equipo directivo portuario de Nieves Roqueñí–, el Ayuntamiento arrancaba hace unas semanas unos trabajos de adecuación del espacio que buscan integrar la zona en la ciudad como paseo a pie de mar mientras se alcanza el objetivo último de que Gijón Naval se transforme en Gijón Azul: un proyecto de regeneración urbana a partir de un espacio empresarial centrado en la economía azul. El coste total de la operación, que incluye espacios estanciales y zonas verdes, ronda los 88.000 euros.