El Puerto de Gijón accede a ceder los terrenos de Jove para usos deportivos: "Hay un compromiso con el deporte base"

La Autoridad Portuaria de Gijón parece que pondrá fácil el entendimiento con el Ayuntamiento para la cesión de sus terrenos en la calle Francisco Eiriz del barrio de Jove. Así lo desveló esta mañana la presidenta portuaria, la socialista Nieves Roqueñí, durante un acto en el Club Natación Santa Olaya. Esos espacios son de la Autoridad Portuaria, forman parte de su patrimonio, y ya tuvieron un uso deportivo. Tiene sentido que haya una cesión de los equipamientos, de aquellos terrenos que tienen un uso deportivo. Todavía no he contestado a la Alcaldesa, pero mostraría mi disposición total”, verbalizó Roqueñí, que también destacó su “compromiso” y el de su equipo “con el deporte base y el deporte base de la zona oeste”.

Este pronunciamiento llega después de que el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, lanzase la semana pasada, durante el pleno ordinario del mes de septiembre, la petición al Puerto para que cediese esos terrenos de la calle Francisco Eiriz. De hecho, en esa sesión plenaria se acordó iniciar las conversaciones con el Puerto, al aprobarse una propuesta impulsada conjuntamente por Izquierda Unida y Podemos, para que el Ayuntamiento se hiciese con esos terrenos. "La Autoridad Portuaria tiene en esta operación una ocasión también perfecta para que su nueva presidencia comprometida con la ciudad y su futuro, ceda gratuitamente estos terrenos al Ayuntamiento; más si cabe cuando los usos están tan justificados y redundan enormemente en el interés colectivo", señaló Martínez Salvador.

Nieves Roqueñí, a la derecha, esta mañana en el Santa Olaya. / Lne

Esos terrenos suman 16.170 metros cuadrados, de los que 8.190 tienen una calificación urbanística para uso dotacional privado, 1.230 para dotacional público, 1.720 para la edificación de 82 viviendas, 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios.

La Autoridad Portuaria de Gijón, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de agosto, incluyó en su presupuesto para 2026 la venta de esas parcelas en las que se encuentra el antiguo campo de fútbol del Puerto. La valoración la de la última tasación de estos terrenos es de 1.573.000 euros. Se trata de una desinversión que ya se incluyó en presupuestos anteriores, sin llegar a materializarse. Ahora, Roqueñí se muestra favorable para la cesión del espacio deportivo.

Los vecinos de la zona ya mostraron también su preferencia porque en los terrenos se apueste por el uso deportivo. José Ramón Fernández instó a "sacarle provecho" a una zona que está "muerta de risa", lamentó el presidente vecinal, José Ramón Fernández que reprochó el "vandalismo" que han sufrido las instalaciones. Sobre la creación de espacios deportivos que aumenten las alternativas para los clubes del oeste gijonés, Fernández subrayó que "sería lo ideal". "El vecindario está encantado con que esto se mueva", remató.