IU y Podemos buscan blindar una operación global para Jove: deporte y vivienda pública

Plantear una negociación global que permita convertir en municipales todos los terrenos que el Puerto tiene en la calle Francisco Eiriz (Jove), y no solo los de uso deportivo; blindar esa operación incorporando las partidas que le den sustento en el presupuesto municipal de 2026 ahora en proceso de elaboración; negociar con los clubes de la zona oeste las necesidades que tendrían para ese espacio y plantearse de manera paralela un proyecto de vivienda pública; y acortar los tiempos de tramitación de los instrumentos urbanísticos que todo esto conllevan poniéndose ya a elaborar el plan especial y el proyecto de urbanización.

Eso son todos los deberes que los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, le acaban de poner al equipo de gobierno municipal de cara a que fructifique un proyecto ambicioso para ese espacio de la zona oeste. IU y Podemos fueron quienes propusieron en el último pleno que Gijón iniciase una negociación con el Puerto para adquirir los terrenos de Francisco Eiriz, que se planteaban vender por 1,5 millones. El acuerdo salió adelante por unanimidad (faltaba Vox). Fue el gobierno quien a través del edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, sugería que la Autoridad Portuaria los cediera gratuitamente por su interés para la ciudad. Y fue la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, quien este mismo martes, en un acto con entidades deportivas de la zona oeste, se abría esa cesión gratuita aunque solo del espacio deportivo.

«Lo que le pedimos al Ayuntamiento es que siga dando pasos e incluya la actuación en los presupuestos. Si no lo hace IU y Podemos presentarán enmiendas para hacerlo», explicó la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que también pidió al gobierno que antes de negociar con el Puerto se cite con las entidades deportivas de la zona oeste para «tener claras sus necesidades y aterrizarlas en el proyecto». Para Suárez el primer interlocutor para ello sería la Agrupación de Clubes de la Zona Oeste de Gijón, que aglutina a siete reconocidas entidades».

El oeste no puede esperar más

Para IU y Podemos también es importante que el Ayuntamiento aproveche la oportunidad que el Plan General de Ordenación (PGO) da en ese ámbito para hacer vivienda. Su propuesta es que el Ayuntamiento sea el promotor directo de una actuación de vivienda pública a precio asequible «y si no puede que lo ceda a otra administración pero tiene que quedar en manos públicas».

Olaya Suárez y Javier Suárez Llana durante su comparecencia en el Ayuntamiento. / R. V.

Blindar el proyecto también pasa para Podemos e IU por agilizarlo en el tiempo porque «el Oeste no pude esperar más tras décadas de abandono». Su propuesta es empezar ya con la tramitación del plan especial y del proyecto de urbanización. Un trámite que no impediría que la actividad deportiva se pudiera realizar desde ya y que el Ayuntamiento puede iniciar sin ser propietario del suelo.

«Es una buena noticia que la Autoridad Portuaria haya entendido que las relaciones con el Ayuntamiento deben ser otras que las que fueran en Naval Gijón. Si el Puerto cambia el paso, el Ayuntamiento también y negocie; pero que negocie pensando en el conjunto de los terrenos, no solo en lo deportivo. Esto debe seguir siendo público, que lo público que hoy es propiedad del Puerto, siga siendo público mañana a través del Ayuntamiento», remató Javier Suárez Llana, portavoz de IU.

De los 16.170 metros cuadrados de ese espacio, el PGO califica 8.190 para uso dotacional público, 1.230 para uso dotacional privado, 1.720 para edificar 82 viviendas (un 30% de protección), 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios. La superficie que cedería gratuitamente el Puerto está pendiente de concretar, pero al menos rondaría los 6.000 metros cuadrados, según las primeras estimaciones.