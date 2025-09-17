El menor que apuñaló a una joven en un parque de Gijón queda en libertad vigilada

El menor de edad detenido en la tarde del pasado martes por apuñalar a otra menor en el parque de El Lauredal no podrá aproximarse a su víctima ni tampoco comunicarse con ella. Así lo acordó ayer el Juzgado de Menores, de acuerdo con la petición de la sección de menores de la Fiscalía, que también le impone la libertad vigilada como medida cautelar. La agresión, publicada por LA NUEVA ESPAÑA, causó enorme revuelo entre los vecinos.

El suceso se originó tras una discusión entre la afectada y el menor detenido. Según las fuentes consultadas ambos protagonistas tienen menos de 15 años y los dos son españoles. En un momento de la disputa, que ocurrió entre las siete y las ocho de la tarde, el menor investigado sacó un arma blanca con la que atacó a la joven. Rápidamente se formó revuelo en la zona hasta la llegada de varias patrullas de la Policía Nacional. Afortunadamente, las heridas sufridas por la menor no revestían gravedad aunque sí precisaron asistencia sanitaria.

Intervención policial

Explican desde la comisaría de El Natahoyo que la agresión con arma blanca surgió a raíz de una discusión entre los dos implicados. Una disputa que acabó agravándose hasta que el menor apuñaló a la joven. Luego, se quedó en el parque de El Lauredal, donde fue localizado y detenido por los agentes de la Policía Nacional. Ahora, la causa ya se sigue en el Juzgado de Menores que le ha impuesto las primeras medidas cautelares.

La de este joven de El Lauredal no es la primera detención de un menor de edad en Gijón en lo que va de año por hechos graves. El pasado mes de febrero, por ejemplo, dos menores venezolanos de 15 y 16 años, fueron arrestados por la Policía Nacional por asaltar a otros niños en los alrededores de la calle Río de Oro y el barrio de El Coto.

Repunte de delitos

La criminalidad en la ciudad, en los primeros seis meses del año, ha experimentado un ligero incremento del 5 % en las cifras, inferior al 8,2 % registrado en las mismas fechas del año anterior. La subida está motivada principalmente por los robos y el tráfico de drogas. Pese a todo, según los últimos datos aportados por el Ministerio del Interior, Gijón se mantiene como una de las ciudades más seguras del país.