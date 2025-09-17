El Musel cederá al Ayuntamiento parte de su suelo en Jove para uso deportivo

La presidenta de El Musel, la socialista Nieves Roqueñí, mostró ayer su disposición a ceder gratuitamente al Ayuntamiento parte de los terrenos que la Autoridad Portuaria tiene en el entorno de la calle Francisco Eiriz, en el barrio de Jove, para que se destinen a usos deportivos. Roqueñí hizo este anuncio durante un acto en el Club Natación Santa Olaya con ocho entidades deportivas de la zona oeste de Gijón, en el que señaló respecto a esa cesión que "mi compromiso con los clubes está claro". "Estamos también favorables a ceder al uso deportivo espacios que aunque forman parte del patrimonio de la Autoridad Portuaria, también tuvieron un uso deportivo en el pasado. Por tanto, tiene todo el sentido que haya una cesión de lo que son los equipamientos, lo que serían los terrenos que tienen un uso de equipamiento para uso deportivo. En ese sentido, ahí mostraría mi total disposición", añadió Roqueñí. Una cesión que enmarcó en su "compromiso con el deporte base del oeste de Gijón".

La respuesta desde el Ayuntamiento no se hizo esperar ayer. "·Es una buena noticia que el Puerto haya entrado en razón después de lo ocurrido con Naval Azul. El Ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a alcanzar consensos a través de la colaboración y la lealtad institucional, y así seguirá siendo. De hecho, ya en el mes de abril, la Alcaldesa puso sobre la mesa que se cedieran estos terrenos para adecuarlos y habilitar su uso deportivo", expresó ayer el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador. También quiso dejar clara la disposición municipal a "sentarnos (con el Puerto) a la mayor brevedad posible para tramitar cuanto antes una operación que beneficia a Gijón y a la zona oeste".

Esta cesión llega después de que varios clubes deportivos de La Calzada solicitasen al Puerto espacio en los terrenos portuarios en Jove para uso de los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón para paliar un problema de falta de equipamientos que llevan años denunciando.

La semana pasada, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una iniciativa de IU y Podemos para que el Ayuntamiento de Gijón iniciara negociaciones para adquirir los terrenos de la Autoridad Portuaria, después de que la la dirección portuaria hubiera incluido en su presupuesto para 2026 la venta de esos 16.170 metros cuadrados, con un precio estimado de 1,57 millones de euros conforme a una tasación que habría que actualizar. El gobierno local apostó por pedir al Puerto que ceda gratuitamente ese suelo para usos deportivos y para construir 82 viviendas protegidas.

Sí habrá cesión gratuita, pero sólo de una parte. La que se destine a la promoción del deporte, mientras que la restante el Puerto la tendrá que vender tras encargar una tasación actualizada. De los 16.170 metros cuadrados, el PGO califica 8.190 para uso dotacional público, 1.230 para uso dotacional privado, 1.720 para edificar 82 viviendas (un 30% de protección), 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios. La superficie que va a ceder gratuitamente el Puerto está pendiente de concretar, pero al menos rondaría los 6.000 metros cuadrados, según las primeras estimaciones.

Roqueñí explicó ayer que "los terrenos que son para fin social es fácil que se puedan ceder para ese uso, siempre condicinando el uso deportivo, por supuesto", matizando que esa voluntad ahora tiene que tramitarse, ya que "hay que andar el camino administrativo para llegar a esa consecución".

La presidenta de El Musel recordó que en 2017 ya hubo otra iniciativa plenaria para que el Ayuntamiento comprara el suelo de Jove al Puerto, después de que la Alcaldesa, también Carmen Moriyón, se hubiera "mostrado reticente" a pagar los alrededor de 700.000 euros en los que entonces se habían tasado. "En 2017 ya hubo una iniciativa similar a la que se ha aprobado ahora. Ahora parece que todo coge mucha velocidad, que he llegado a la Autoridad Portuaria y de repente hay que solucionar todos los problemas y de repente el Ayuntamiento se da cuenta de que tiene clubes deportivos en el oeste de la ciudad", indicó. Y resaltó su compromiso y el de su equipo "con el deporte base y con el deporte base en el oeste de Gijón tiene que culminar también conque se puedan utilizar esos espacios por parte de quien hace deporte en el oeste".