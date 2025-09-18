Ateneo y deporte: punto de referencia continua en la zona oeste de Gijón

Vista del Ateneo de La Calzada. / Pablo Solares

“En esta sociedad popular caben todos. A nadie se le pregunta como piensa ni de donde proviene, ni cuales proposiciones abriga, pero implícitamente la calidad de socio obliga a trabajar, sin reglamentos ni atribuciones señalados previamente, a favor de la humanidad”.

Así describía el espíritu conciliador el periodista Juan Amandi (el Noroeste 1904) la inauguración del Ateneo Obrero de La Calzada. En síntesis, el ideario ateneísta se resume en este lema que figura como guía extraído de un boletín de la Sociedad Cultura e Higiene. En honor a ese loable espíritu el deporte también ha abrigado y pivotado la vida cultural del barrio de La Calzada y, por consiguiente, ha sido punto de referencia continuo.

Como referente memorístico de lo que es hoy el Ateneo resulta interesante detenerse en la escenografía deportiva que circuló de manera regular por el propio Ateneo complaciendo las demandas de las distintas asociaciones y clubes deportivos de la zona a lo largo de su historial en cuanto a dotarlas de apoyo logístico y de operatividad formativa.

Por tanto, cobra mención destacada la importancia que el deporte generó bajo la infraestructura socio popular ateneísta en la línea de fomentar la práctica deportiva en el barrio por las asociaciones y clubes de referencia a lo largo de los años: Iniciativas Deportivo y Culturales de La Calzada, Club Deportivo Calzada, Gijón Industrial, Sección de Montaña Gijón Industrial, Club Alfil, Club Baloncesto Arbeyal, Atletismo La Calzada, Balonmano La Calzada, Club Patín, Triatlón Musel, Club Deportivo Fabril, Club Ciclista La Calzada, Club de Rugby La Calzada, Apnea Actividades Subacuáticas, Secciones Deportivas de la Asociación "Alfonso Camín", etcétera. En consecuencia, este ha sido un éxito más en la colección del Ateneo, en tanto que ha sido capaz de responder a las demandas de los clubes y asociaciones como embajadores de rango deportivo.

Las metas del deporte más allá de los triunfos

Las metas del deporte más allá de los triunfos u organizaciones de eventos deportivos tenían como principio resaltar los valores humanos a través de la actividad física deportiva, especialmente a los jóvenes primerizos en el deporte, como práctica de aprendizaje, desenvolvimiento social ciudadano y respeto al contrario con el fin de afrontar con dignidad la larga vida que aún tenían por delante, instruyéndolos, en que lo importante era el esfuerzo colectivo y no el individual, donde el mérito no era el fin, sino la forma racional y objetiva de alcanzarlo buscando siempre en el rival al aliado perfecto. Con este comportamiento se transmitía al deportista máxima confianza al sobrecargarle de autoestima y autodisciplina como virtudes importantes en el desarrollo de la persona.

El Ateneo como centro culturalmente avanzado llevó siempre en su ideario homogeneizar elementos diversos dentro de la misma unidad terapéutica tendente a favorecer elementos culturales como flujo sereno y confiado de las asociaciones y de los clubes que operaran bienestar en el devenir de jóvenes y de adultos. Los propulsores del deporte hallaron en las aulas del Ateneo el acceso a un mundo sin veto que le abría y regalaba un abanico de oportunidades y sensaciones interesantes y un lenguaje formativo a través de la actividad física del deporte. Por tanto, la disposición de las aulas para instrucción y fomento del deporte no es más que la muestra de integración plural de la que emana el espíritu de mecenazgo que se muestra al inicio del artículo como referencia continuada del Ateneo Obrero de la Calzada del que hizo mención su fundador Gervasio de la Riera en el acto inaugural de manera decidida y convincente con el fin de acomodar las inquietudes y el espíritu de la gente a la consecución de las necesidades más acuciantes a través del asociacionismo más diverso y plural.

Fiel a ese espíritu el centro siempre ha funcionado como una pequeña ciudad, con distintos gremios de actividades culturales y deportivas como así se demuestra al acceder a su registro. De éste, se desprende que tanto la labor social como la deportiva continuó haciendo del Ateneo lugar de encuentro donde la gente se reunía para las cosas más diversas.

El deporte después de la guerra civil

Después de la guerra civil el Ateneo de La Calzada es de los contados casos en el que el barrio vuelve a recuperar su espacio para la cultura. Ello se debió a la iniciativa de un grupo de vecinos que tuvieron la inteligencia de aprovechar la cobertura de un equipo de fútbol -Club Calzada- para sacar esa iniciativa adelante. Quizá el más significativo, por su labor tenaz y continuada haya sido José Fernández quien, además, fue capaz desde el Club Calzada formar una sección de baloncesto pionera en el barrio que juagaba sus partidos en el bar La Pipa.

En el ejercicio del deporte con referencia transcendental en el barrio fabril cobra actualidad el que los terrenos deportivos sin uso en la actualidad de Jove -propiedad de la Autoridad Portuaria- debieran ser adquiridos por el Ayuntamiento de Gijón y tras la remodelación pertinente se habiliten para que los clubes y asociaciones deportivas de la zona oeste dispongan de equipamientos deportivos asequibles a sus aspiraciones. Seguro que a los miles de jóvenes deportistas de la zona, directivos y aficionados les encantaría la idea y experimentarían sensaciones nuevas después de muchos años de frustraciones al no contar con instalaciones a su alcance. Es un deber de todo el hacer posible la continuidad formativa socio deportiva disponiendo de lo más elemental. Terrenos y espacio donde practicarlo y promocionarlo como ejercicio de interés socio deportivo pues de no hacerlo se abriría una brecha en el espíritu del mecenazgo ateneísta.

El mejor reconocimiento que se le puede hacer al Ateneo Obrero de La Calzada, al conjunto del barrio, al deporte como práctica y valor social es sacar a la luz este tipo de historias que están ahí, escondidas, mirándonos a la cara a la espera de que alguien se fije en ellas para contarlas.