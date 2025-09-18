El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: "Nadie nos dice nada"

"Llevamos muchos meses sin que se nos comunique nada sobre qué se piensa hacer con el vial de Jove y los cantos de sirena que llegan a nuestros oídos es que se piensa volver al proyecto de pasar por Jove. Nadie nos dice nada". Así encabezaron los responsables de las asociaciones vecinales de Veriña, Portuarios, Pescadores, "Santa Cruz" de Jove y Muselín Vivo la misiva enviada a la Alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, solicitándole su ayuda e intermediación para conseguir información sobre la situación del proyecto ya que "usted tiene la oportunidad de llegar donde los ciudadanos de a pie no podemos llegar".

El cumplimiento de este requerimiento vecinal llevaba hace unos días a la Alcaldesa a entregar, en mano, está misiva al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, trasladándole oficialmente la petición de que se reuniera con la Corporación gijonesa y los representantes del movimiento vecinal de la zona oeste para ofrecerles información sobre el estado de esos proyectos que que habían hablado par a configurar la alternativa al fallido vial de Jove. Por ahora no hay respuesta.

La petición al Principado llega a pocos días de que se cumpla un año desde que el vial de Jove –tanto en la versión soterrada que pedía Gijón y que se le había prometido tras décadas de lucha como en la propuesta en superficie que defendió el Ministerio de Transportes en el último momento– quedara completamente descartado y el gobierno de Asturias asumiera liderar una alternativa que garantizando las comunicaciones del puerto del Musel supusiera eliminar el tráfico pesado por La Calzada sin trasladarlo a Jove. Elementos, estos últimos, indispensables en la ecuación para cumplir con las expectativas de los vecinos de la zona oeste.

A lo largo de este año ni el Ayuntamiento ni los vecinos han visto avances. Al contrario, la única novedad ha sido el retraso en la licitación por parte del Ministerio que lidera Óscar Puente del ya comprometido desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña al tener que repetirse la tramitación medioambiental de la obra. Una demora más que ha incrementado la preocupación de los vecinos.

Por eso en la carta de las cinco entidades vecinales del entorno de Jove se augura que "esto tiene todo el color de ser otro plan de vías, que se dilata en el tiempo y nunca llega su solución". Referencia a otro de esos grandes proyectos de ciudad que llevan años enredados entre administraciones, cambios de planteamiento, muchos gastos en elaboración de proyectos, pero escasas realidades ejecutadas.

Los vecinos lamentan en su escrito la Alcaldesa el abandono que sufre Asturias en general, y Gijón en particular, en materia de grandes obras. "Para todo hay tiempo y dinero, menos en Gijón", denuncian. Una crítica que ejemplifican reseñando como "de la noche a la mañana aparece dinero para hacer la estación de Valladolid, por ejemplo" o recordando que "no hace muchos años se gastó un dineral en hacer seis túneles con tres carriles en cada sentido para cruzar Bilbao, túneles que van desde casi un kilómetro a tres. Como lo consiguieron no sabemos, pero lo tienen. Y Gijón con el vial sin saber su futuro. Aquí es un túnel de dos kilómetros y resulta que no hay dinero".

Fue en el Consejo Social de Gijón –el mayor órgano de participación de la ciudad con presencia de todos los grupos políticos de la Corporación pero también, y sobre todo, de los máximos representantes de las entidades que conforman el entramado social gijonés– donde en octubre del año pasado el socialista Alejandro Calvo comprometió en nombre del Principado de Asturias liderar un nuevo proyecto de accesos al puerto de El Musel que le quitara a Gijón el mal sabor de boca de haber perdido el vial de Jove, tras tres décadas esperando y luchando por él.

El consejero comprometió en aquel momento ante la sociedad civil gijonesa liderazgo, pero también plazos: tener antes de final de año, o principios de 2025 como mucho, una alternativa técnica y un protocolo que le diera sustento. Saber qué se ha hecho desde entonces y hasta ahora es lo que piden los vecinos. Y también la Alcaldesa.

"Yo no digo que no estén trabajan en ello, pero nosotros seguimos sin noticias y queremos saber en qué punto están las cosas. Es hora de que nos sentemos y que nos informen. A nosotros y a los vecinos de la zona oeste. No se puede esperar más", explicaba la Alcaldesa esta semana en una intervención radiofónica en "Onda Cero". La Alcaldesa también mostraba su preocupación "al escuchar voces de la Autoridad Portuaria que decían que ya no pasaban tantos camiones como antes. Pasan los mismos". Una media diaria de 1.360 de ida o de vuelto al ámbito del Puerto de El Musel.