El PSOE apoya la petición vecinal de La Calzada de habilitar un aparcamiento en el solar de Flex

El PSOE se suma a la reivindicación planteada desde la asociación vecinal de La Calzada de dar un uso provisional como aparcamiento al solar que quede libre tras el derribo de la nave de Flex. Aunque la demolición de la nave se ha acometido por el Ayuntamiento como una ejecución subsidia para agilizarla tras años de espera de los vecinos, el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, evitó comprometerse con el aparcamiento al no ser el suelo de propiedad municipal.

“Jesús Martínez Salvador puso como excusa que, al tratarse de un terreno privado, el Ayuntamiento no tiene competencia para pedir o gestionar nada que tenga que ver con un uso provisional, pero lo cierto es que el Ayuntamiento le ha quitado un problema a la propiedad al demoler subsidiariamente la nave pese a que podía haberlo hecho ella misma al ser una entidad solvente. Se podía haber obligado al banco a reparar el inmueble y, solo en caso de que los informes hubiesen acreditado una ruina física o económica, requerirle la demolición. En definitiva, le hizo un favor a la entidad bancaria, le va a entregar un solar limpio y libre. Después de eso, el concejal de Urbanismo de Foro tiene la obligación moral con los vecinos de negociar con la propiedad el uso provisional como aparcamiento”, explica Vaquero.

Se mira poco al Oeste

Igual que advirtió ante el Pleno, Vaquero denunció que mientras no se desarrolle el ámbito de Gijón Fabril «la propiedad va a tener un solar limpio, sin uso alguno» y por ello entiende que «no tendrá inconveniente en destinarlo a aparcamiento de vehículos con carácter provisional, más aún si es el Ayuntamiento el que se encarga de adecenarlo y mantenerlo en buen estado de limpieza y conservación. Pensar otra cosa no tendría mucho sentido”.

En caso de que la negociación no llegue a buen puerto, dicen desde el PSOE, el gobierno local debería plantearse la posibilidad de adquirir el terreno, lo que supondría pasar a ser un propietario más del ámbito, iniciar los trámites para impulsarlo con la Sareb -propietaria de una parte- y poder construir casi 300 viviendas con reserva para viviendas de protección pública, así como 6000 metros cuadrados de zonas verdes. “Lo planteamos varias veces pero ya sabemos que ni Foro ni PP miran de la misma forma a todas las zonas de Gijón y para la zona oeste miran muy poco. Están dispuestos a expropiaciones en la Ería, reclaman terrenos al Puerto... pero aquí no tienen las mismas ganas de invertir y cumplir con los vecinos”, concluye Tino Vaquero.

El Grupo Municipal Socialista elevará estas propuestas a través de un ruego a la próxima Comisión Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, ya que los trabajos de derribo de la nave se prevé que estén terminados a lo largo del mes de noviembre.