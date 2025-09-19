Armón Gijón bota el tercer ferri rápido para Baleària, que entregará en mayo

En presencia de numerosas personas que siguieron la maniobra desde El Arbeyal, desde el propio astillero y a través de Internet en una retransmisión en directo, Armón Gijón botó este viernes el "Mercedes Pinto", el tercer ferri rápido que construye para Baleària. Una maniobra que se prolongó durante media hora, desde que el barco se echó al agua al filo de las tres y media de la tarde hasta que acabó en entrar en la dársena de armamento del astillero de El Natahoyo. Ahí se completará la construcción del buque y, tras las pruebas del mismo, se entregará al armador en mayo del año que viene.

“La construcción del Mercedes Pinto representa un hito no solo por su innovación tecnológica y su aportación a la sostenibilidad, sino también por el impacto que tiene en nuestro entorno más cercano. Este proyecto ha permitido generar empleo directo a más de 250 personas en nuestra factoría de Gijón, reforzando el compromiso de Armón con la economía local y con el desarrollo industrial de Asturias”, señaló el copresidente del grupo Armón, Laudelino Alperi.

El "Mercedes Pinto" es el tercer ferri rápido con casco de catamarán y en aluminio y con propulsores duales de fuelóleo y gas natural, que Armón Gijón construye para Baleària, tras el "Eleanor Roosevelt" (entregado en 2021) y el "Margarita Salas" (entregado en 2023). Son embarcaciones con las mismas dimensiones, 123 metros de eslora por 28 de manga, con una capacidad para transportar 1.200 pasajeros y 425 vehículos. El contrato para la construcción del "Mercedes Pinto" asciende a 126 millones de euros.

Pablo García, director de nuevos proyectos de Baleària, apuntó que "este es el tercer ferri de la serie y han funcionado muy bien los dos anteriores. Este esperamos que mejor, porque hemos ido añadiendo mejoras", como motores más eficientes, una cubierta más de pasaje que el "Eleanor Roosevelt" para mayor comodidad del pasaje, mejoras en los propulsores y mejoras en la eficiencia y digitalización. El casco del barco lleva pintado "Canarias", lo que según algunas fuentes apunta a que esa comunidad autónoma será el destino en el que operará este barco, extremo que no confirmó el representante de la naviera.

Construcción adelantada

"Este barco es muy cómodo, casi un pequeño crucero", indicó el cargo de Baleària, quien indicó que "cada vez más" la naviera está más contenta con Armón Gijón. "La construcción va muy bien, incluso adelantada en plazos", añadió. La botadura "es un momento especial, cuando el barco empieza ya a serlo de verdad, es un día muy ilusionante", agregó.

Por la izquierda, José Ramón Fernández y Laudelino Alperi ante el "Mercedes Pinto". / Marcos León

La botadura desde la grada del astillero fue seguida in situ por los copresidentes de Armón, Laudelino Alperi y José Ramón Fernández, así como por el portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador. En el traslado a la dársena de armamento del astillero participaron el remolcador "Dobra", de Remolques Gijoneses, y dos remolcadores propios de Armón de menor potencia de tiro. Desde tierra también se colaboró en una entrada segura del buque en la dársena de armamento con defensas de goma cilíndricas para facilitar su paso por la bocana.

Los motores y los equipos del barco están dentro del casco ya, pero aún falta obra de tubería, electricidad, habilitación de la zona de pasaje y las pruebas. Todas esto se hará en la dársena de armamento del propio astillero salvo las pruebas del motor de gas natural, que se hará en El Musel, donde permanecerá también mientras se desarrollan las pruebas de navegación, una vez completadas las comprobaciones de los equipos.