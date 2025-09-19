Lonja Gijón bate récord de facturación (y todavía faltan cuatro meses para acabar el año): estos son los datos

A falta de cuatro meses para acabar 2025, las subastas de pescado y marisco en Lonja Gijón Musel ya han batido el récord anual de facturación, con unas ventas totales que suman 28,69 millones de euros. Una cifra que ya está por encima de los 27,74 millones de euros que se alcanzaron en los doce meses de 2021 y que hasta la fecha había sido el máximo en euros en la lonja de El Musel.

Los 28.690.787,18 euros que resultaron de las pujas entre enero y agosto de este año, se corresponden con unas ventas de 11.409.791,64 kilos de todas las especies que se subastaron. Algo menos de la mitad de este extraordinario resultado económico tiene que una de las mejores costeras del bocarte de la rula gijonesa. Entre los meses de marzo y agosto se subastaron en El Musel 5,03 millones de kilos de anchoa por un precio de 13,33 millones de euros. Esta cantidad representa el 46,48% de lo recaudado por la totalidad de las ventas de pescado y marisco en los ocho primeros meses del año en Lonja Gijón.

La costera del bocarte no es una campaña regular y tiene altibajos en los distintos años, debido a que la flota de cerco acude a descargar a los puertos más cercanos, a donde se desplazan conserveras de anchoa españolas y de otros países, que son las que compran la mayor parte de las capturas. Los mejores años, como el actual coinciden conque la pesquería se concentra durante parte del tiempo en aguas asturianas.

La mayor parte de la cuota pesquera de esta especie se reserva para el primer semestre del año, con un porcentaje menor para el segundo. El mes de mayo fue providencial en esta ocasión, con más de 3 millones de kilos de bocarte rulados en El Musel, como informó en su día LA NUEVA ESPAÑA. Las ventas de esta especie ese mes sumaron 8,55 millones de euros. En cuanto al segundo semestre, en julio y agosto se rularon más de 360.000 kilos de bocarte.

Hasta el momento, la segunda campaña del año en importancia ha sido la de la xarda, con 2,65 millones de kilos rulados en 5,93 millones de euros. El 99% de las ventas de caballa se concentró en los meses de marzo y abril. Se trata de un año muy bueno en las capturas de esta especie ruladas en El Musel, que han duplicado las ventas anuales de los últimos ejercicios: 2,69 millones de euros en 2024, 2,35 millones de euros en 2023, 2,86 millones de euros en 2022 y 2,72 millones de euros en 2021.

Precios medios

Con la pesquería aún abierta y con parte de la flota bonitera faenando actualmente en aguas próximas a Galicia y a Francia, la costera del bonito sumó entre los meses de mayo y agosto 1.170.543 kilos rulados en El Musel por un total de 4.805.304,86 euros. A fecha de 31 de agosto, la costera del bonito estaba a poco más de 82.000 kilos de alcanzar los 1,25 millones de kilos rulados en la campaña del año pasado. Pero la diferencia en lo que respecta al resultado económico es, hasta el momento, bastante mayor, debido a que el bonito rulado en el año actual lo ha sido a un precio medio de 4,10 euros, frente a los 4,57 euros que de media se alcanzaron en 2024 (un 10,28% menos).

Ese descenso en el precio medio del bonito se ha visto compensado sobradamente con el incremento en las medias de las subastas de xarda y de bocarte. El buen resultado económico de la costera de la xarda de este año tiene en parte que ver con el aumento en las descargas de esta especie, pero también con el incremento en el precio medio que se alcanzó en las subastas, que en 2025 ha sido de 2,23 euros por kilo frente a los 1,51 euros por kilo del año pasado (un 47,68% más), los 1,27 euros por kilo de 2023, los 1,80 euros por kilo de 2022 y los 1,22 euros por kilo de 2021.

En cuanto al bocarte rulado entre marzo y agosto alcanzó un precio medio de 2,65 euros el kilo frente a los 1,96 euros por kilo de 2024 (un 35,20% más), cuando se descargaron en El Musel 4,18 millones de kilos de anchoa. También superó los 2,07 euros de media que se alcanzaron 2021, único año con más descargas de bocarte en El Musel que el actual, cuando se descargaron casi 7,43 millones de kilos de anchoa subastados en 15,40 millones de euros. En 2023 el precio medio fue de 2,32 euros y en 2022 de 3,02.

Otra especie que también está teniendo una contribución significativa al resultado económico de las ventas en la rula gijonesa este año es el chicharro. Entre enero y agosto se rularon algo más de 903.000 kilos, por un total de 984.307,10 euros. El precio medio, por lo tanto, es, en lo que va de año, de 1,09 euros por kilo. La mayor parte de las capturas de chicharro, el 95% hasta la fecha, se concentraron en los meses de mayo y junio. El año pasado el precio medio del jurel fue bastante superior, de 1,45 euros por kilo, pero sólo se subastaron en El Musel 144.430 kilos. La del año en curso es la segunda mejor campaña del chicharro para la rula gijonesa, superada sólo por los 2,67 millones de kilos que se rularon en el año 2021.