La movilidad de La Calzada analizada por el edil de Tráfico: 72 preguntas... y sus contundentes respuestas

El reto lo planteó la asociación de vecinos «Alfonso Camín» de La Calzada, lo apoyaron los vecinos a través de las redes y lo encaró el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano, el forista Pelayo Barcia. Una entrevista de los vecinos al edil. A 72 se elevaron las pregunas que desde La Calzada se le plantearon al edil, y no solo sobre el desarrollo de la zona de bajas emisiones, también sobre bicicletas, accesibilidad, autobuses municipales... Barcia ya ha contestado a esas 72 preguntas y, como explican desde la asociación vecinal «muchas de sus respuesta generarán debate».

Denuncia Barcia la falta de criterios objetivos para haber elegido La Calzada como zona de bajas emisiones, algo que achaca al anterior equipo de gobierno, y compromete que no habrá multas hasta que haya una alternativa al tráfico pesado que cruza Príncipe de Asturias. O por lo menos hasta 2028, fecha que se fijará en la ordenanza reguladora.

"Buena pregunta que debería responder el equipo de gobierno anterior que es quien adoptó la decisión", le dice Barcia a quien pide explicaciones sobre la elección del barrio como primera ZBE de Gijón. Asegura el edil forista que "no existe ningún informe del servicio de medioambiente de aquella época que motive tal decisión.Como opinión creo que obedece mas a que se mezcló erróneamente la contaminación producida por la industria con la producida por el transporte, eso unido a la premura de que solicitaron ayudas europeas en 2021 hizo que se tomase la decisión de manera urgente sin un estudio riguroso de tráfico o medioambiental previo. La sensación es que podría haber sido la Calzada como cualquier otro lugar".

Grafico sobre los accesos a la zona de bajas emisiones / Ayto

Al margen de la ZBE adelanta que no habrá ampliación de la red de carriles bici en el barrio y hace balance de las novedades en Emtusa, empresa que preside, y los planes de ampliación de personal y renovación de flota para el futuro. A la concejalía de Infraestructuras deriva varias de las preguntas sobre proyectos que amplíen el espacio de aparcamiento y a la de Urbanismo la propuesta de hacer uno en el solar de Flex tras el derribo de la nave.

Desde la asociación vecinal han agradecido a Barcia su colaboración y amabilidad. Las respuestas son accesibles en las redes de la asociación, que también ha hecho copias en papel que son accesibles en su sede.