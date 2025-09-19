El Musel adjudica la última fase de pavimento del Muelle Norte

La Autoridad Portuaria de Gijón ha adjudicado a Alvargonzález Contratas la urbanización y pavimentado de la última fase del Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) pendiente de estos trabajos, una franja de 43.830 metros cuadrados (487 por 90 metros).

El contrato ha sido adjudicado en 2.298.737,43 euros, IVA incluido, lo que representa una baja de 580.804 euros sobre el precio de licitación del contrato, esto es, un del 20,17%. El plazo de ejecución de los trabajos será de diez meses y medio desde la firma del acta de replanteo de las obras. La superficie debe consolidarse antes de proceder a su pavimentación.

La de Alvargonzález Contratas fue la mejor oferta económica de las cinco que se presentaron y la adjudicación se produce después de que la empresa haya justificado adecuadamente que no se trata de una baja temeraria. Además también fue la oferta que obtuvo la mejor puntuación en la valoración técnica.

La fase final de la pavimentación no es el único contrato vinculado al Muelle Norte que ha adjudicado el Puerto.

Barreras

También ha adjudicado el suministro e instalación de barreras New Jersey peatonal, para el balizamiento parcial de los nuevos trazados ferroviarios en el Muelle Romualdo Alvargonzález y en los Muelles de La Osa a la empresa New Construction por 106.141,2 euros. Se trata del suministro y colocación de 449 barreras de hormigón de dos metros de alto con una base de 45 por 50 centímetros.