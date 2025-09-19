La Policía Nacional entrega un cheque a Mar de Niebla con los beneficios de la carrera solidaria en Gijón

La sede de la Fundación Mar de Niebla acogió este viernes el acto de entrega del cheque con los 7.420,95 euros recaudados el pasado junio en la Carrera Ruta 091III Edición Bicentenario de la Policía Nacional, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón.

En el acto estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional y representantes de la Fundación, con su presidenta Blanca Cañedo-Argüelles Gallastegui a la cabeza. El Comisario, Jefe de la Policía Nacional en Gijón, Fermín Treceño Carbajal fue el encargado de entregar el cheque a la presidenta de la Fundación Mar de Niebla, Blanca Cañedo-Argüelles Gallastegui, en presencia de miembros de la Policía Nacional y representantes de la entidad social.

Nico Martínez / Amor Domínguez/ FOTO: Marcos León

Durante el acto, Blanca Cañedo agradeció a la Policía Nacional su compromiso con las causas solidarias y lanzó un llamamiento a la ciudadanía a colaborar con la fundación “para seguir ayudando de todas las maneras posibles a los vecinos de Gijón". Por su parte, Fermín Treceño destacó el éxito de la marcha solidaria, que se desarrolló con una gran participación y un ambiente ejemplar, poniendo en valor tanto la labor de la Fundación Mar de Niebla como la colaboración del Ayuntamiento de Gijón. Además, agradeció el esfuerzo y la implicación de todos los agentes de la Comisaría que se volcaron con la organización del evento.

La Ruta 091, que este año se celebró en Gijón en su tercera edición en Asturias tras dos años en Oviedo, mantiene su esencia, unir deporte, hábitos saludables y solidaridad, mostrando el lado más cercano y humano de la Policía Nacional.