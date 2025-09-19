La renaturalización de la plaza de la Habana concluye con más espacios verdes para los vecinos: "Es el modelo de ciudad que queremos"
Los trabajos permiten aumentar en 1.200 metros cuadrados la zona verde de este espacio del barrio de Moreda
A. Y. S.
Los trabajos en la plaza de La Habana para la renaturalización de este espacio en el corazón del barrio de Moreda han entrado en su recta final con la plantación de distintos tipos de vegetación. Un proceso, detallan desde la concejalía de Medio Ambiente, liderada por el popular Rodrigo Pintueles, que ha permitido aumentar las zonas verdes de la plaza en 1.200 metros cuadrados. "Este nuevo espacio es un ejemplo del modelo de ciudad que queremos: más verde, más saludable y resiliente", destaca el edil popular.
Este plan de renaturalización se enmarca en el Proyecto Gijón Ecoresiliente. Las actuaciones llevadas a cabo, señalan fuentes municipales, son “la implantación del sistema Estocolmo a gran escala, mejorando el lecho de plantación para la vegetación y redirigiendo las aguas pluviales al subsuelo en lugar de a la red de saneamiento”. Con este sistema se favorece el ciclo natural del agua y se logra un considerable ahorro en su gestión y tratamiento.
Las especies vegetales por las que se ha optado desde el Ayuntamiento “van en consonancia con el espíritu que da nombre a la plaza”. En concreto, se han seleccionado arbustivas en armonía con el entorno, adaptadas al clima futuro, resistentes a la escasez de agua y de bajo mantenimiento. “En las zonas de encuentro se dispondrán espacios florales que aportarán colorido, mientras que en las áreas estanciales se plantarán aromáticas como lavanda, atractoras de polinizadores y generadoras de ambientes agradables para el disfrute ciudadano”, matizan.
De especies autóctonas a plantas "en consonancia" con la plaza
También llegarán a la plaza de la Habana especies como mirto y arbustos de flor (cistus, viburnum), y se incorporará arbolado diverso como palmitos, “en consonancia con las palmeras existentes”, así como especies autóctonas como los robles, abedules, hayas, avellanos y frutales de flor que añadirán singularidad y colorido al espacio.
"Con esta plantación, el Proyecto Gijón Ecoresiliente entra en su recta final en el barrio de Moreda. Junto con la renaturalización de las calles próximas, se establece una potente conexión verde con el Parque de Moreda, consolidando un corredor natural de gran valor para la ciudad", rematan desde el área de Medio Ambiente.
