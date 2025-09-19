Respaldo social a pie de calle para "meter prisa" por el vial de Jove

"El fracaso del vial soterrado fue un palo grande, pero es que encima después tampoco se ha avanzado en nada". De esta forma se lamentaba ayer Magdalena Alonso, una vecina "de toda la vida" de la zona del Arbeyal. Esta residente de la zona oeste es solo un ejemplo de los muchos gijoneses que ayer apoyaron que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, hiciera llegar a la consejería de Movilidad, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la carta con la que varios líderes vecinales de la ciudad le habían solicitado intermediación para conseguir información acerca de la situación del proyecto alternativo al fallido vial de Jove. "Aunque tememos que no se va a lograr avanzar en nada, aplaudimos que los presidentes de las asociaciones metan prisa", coincidían los vecinos.

Magdalena Alonso recorría ayer junto a su amiga Raquel Álvarez y sus respectivos perros, "Lúa" y "Kyra", la avenida Príncipe de Asturias. Ambas coincidían a la hora de lamentar la cantidad de camiones que circulan a diario por esta vía. En total, la media diaria alcanza los 1.360 vehículos de este tipo que van de ida o de vuelta al Puerto de El Musel. "Es una situación que se vive mal porque se genera una porquería tremenda. Ya no es solo limpiar ventanas y coches, sino lo que se respira en el ambiente", subrayó Alonso, que se mostró de acuerdo con la misiva enviada a la Regidora por parte de los responsables de diferentes asociaciones de la zona oeste.

En ella se ponía el foco en que "llevamos muchos meses sin que se nos comunique nada sobre qué se piensa hacer con el vial de Jove y los cantos de sirena que llegan a nuestros oídos es que se piensa volver al proyecto de pasar por Jove". Esta petición que entregó Moriyón al consejero Alejandro Calvo llega a pocos días de que se cumpla un año desde que el Gobierno de Asturias decidiera liderar una alternativa a la versión soterrada que, garantizando las comunicaciones del Puerto, supusiera eliminar el tráfico pesado por La Calzada sin trasladarlo a Jove.

"Hay que seguir peleando, no queda otra"

En cambio, desde entonces no ha habido avances, sino que tan solo se ha sufrido un retraso en la licitación del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña por la tramitación medioambiental de la obra. Ante esta situación, vecinos como Julián Lorenzo criticaban ayer que "aquí se pasan la pelota de unos a otros y la cosa sigue igual o peor que siempre". "Me suelo sentar a tomar el sol en Cuatro Caminos y es que no paran de pasar camiones. Es un escándalo", indicó Lorenzo, quien acumula 54 años viviendo en La Calzada. "No me sorprendió el último retraso. Es más, me atrevo a decir que todavía habrá alguno más", agregó Lorenzo, antes de abundar que "en otras ciudades sacan proyectos sin ningún problema, pero para Gijón parece no haber dinero".

Esa sensación de incredulidad ante los posibles avances del proyecto también la compartía Urbano García, residente en la zona oeste desde hace más de medio siglo. "No sé los años que me quedarán, pero estoy seguro de que no voy a ver esta avenida cambiada. Es una vergüenza", apuntó García, que incidió en que "es cierto que hubo épocas en las que se logró ir quitando camiones, pero ahora mismo hay veces que hay 5 o 6 camiones esperando en un mismo semáforo". "Es una pena tener que sufrir esto. Siempre llegan diciendo que hay presupuesto y después resulta que no hay nada", argumentó García, que subrayó que está a favor de cualquier petición o movilización que impulsen las asociaciones vecinales. "Hay que seguir peleando, no queda otra", aseveró. En esa misma línea, Desirée Guerrero reivindicó que "si quedaron en que iban a dar una solución, ahora es normal que la gente se queje".