Barcos que descargan en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel por los mejores precios
El puerto recibe mañana, en camión desde Cillero, capturas de tres pesqueros n La lonja supera los 30 millones de ventas esta temporada
La costera del bonito sigue incrementando las cifras de récord de este año en Lonja Gijón Musel, después de que en los primeros ocho meses del año la suma de las ventas de todas las especies subastadas de pescado y marisco en El Musel hayan alcanzado los 28,69 millones de euros, un récord a falta aún de cuatro meses para completar el año tal como ayer informó ayer LA NUEVA ESPAÑA. El bonito que se está subastando en El Musel en septiembre no sólo se descarga en Gijón. El próximo domingo se trasladarán hasta la lonja gijonesa en camiones las capturas de tres pesqueros vascos, que van a descargar en el puerto gallego de Cillero (Lugo).
El motivo de que descarguen en Cillero es que la flota bonitera está concentrada principalmente cerca de Galicia, donde se están produciendo capturas de ejemplares de hasta 14 y 16 kilos de peso, bonitos grandes que son los que mayores precios alcanzan. Cerca de Francia también hay pesca, pero se trata de bonitos pequeños, cuyo precio por kilo es bastante menor.
Si lo que lleva a los barcos de tanqueo a descargar en un puerto en la costa lucense más alejada de Asturias es la mayor proximidad del mismo a la zona de pesca, lo que lleva a los armadores a trasladar sus capturas por carretera hasta El Musel para subastarlas en Gijón es que aquí están obteniendo precios superiores en las pujas, con diferencias que pueden llegar a rondar el euro por kilo.
Los varios miles de kilos que se subastarán en El Musel tras su traslado desde Cillero, se sumarán a los 17.000 kilos de bonito, en su mayoría de gran tamaño, que se rularon el pasado miércoles, capturados por barcos de tanqueo, que tienen en El Musel una de sus rulas de referencia. Los precios alcanzaron los ocho y los nueve euros por kilo.
La campaña del bonito es una de las que está contribuyendo a que Lonja Gijón bata este año el récord de ventas. Sin contar las descargas que se están produciendo en septiembre, la costera del bonito de este año ya había dejado hasta agosto 4,80 millones de euros de ventas por los 1,17 millones de kilos rulados de esta especie.
Otras dos especies han sido claves en este resultando histórico. El bocarte es una de ellas, con la segunda mejor costera de la historia de El Musel, habiendo rulado hasta agosto 5,03 millones de kilos de anchoa por 13,33 millones de euros. Otra campaña excepcionalmente buena ha sido la de la xarda, que ha supuesto unas ventas de 5,93 millones de euros por los 2,65 millones de kilos rulados. Los más de 900.000 kilos de chicharro, a un precio medio de 1,09 euros por kilo, también han contribuido.
El récord no sólo lo es si se tiene en cuenta el año natural –el anterior máximo fue en 2021 con 27,74 millones de ventas en todo el año– sino también si se tiene mide en base al ejercicio contable de la lonja gijonesa van de octubre de un año a septiembre del siguiente. Las ventas en esta temporada contable, a falta de contar las de septiembre, ya han alcanzado los 30,62 millones de euros.
La actividad de la rula gijonesa
- La lonja ha batido el récord de ventas anual, con 28,69 millones de euros entre enero y agosto. También es de récord la cifra del ejercicio contable, con 30,62 millones a falta de que se cierre en septiembre.
- El bonito es una de las especies que contribuyen a este resultado, con la pesquería en Galicia, donde se descargan capturas que se subastan en Gijón.
