Gijón se prepara para la llegada de un nuevo crucero con más de 600 pasajeros
El buque atracará en El Musel procedente de Bilbao
N. M. R.
La temporada de cruceros sigue su curso en El Musel y mañana mismo está prevista de otra visita. Se trata de la embarcación "Silver Spirit", de la compañía Silversea, fundada en Mónica. Este buque, detallan desde la Autoridad Portuaria de Gijón, tiene 195 metros de eslora y 6,4 metros de calado y tiene prevista su llegada para las ocho de la mañana. Llega a la ciudad procedente de Bilbao y a las siete de la tarde está previsto que zarpe con destino al puerto de La Coruña.
El "Silver Spirit" tiene capacidad para 608 pasajeros. A su llegada, como de costumbre, los cruceristas contarán con un servicio de información turística en el Puerto y autobuses lanzadera al centro de la ciudad, con parada frente al Museo del Ferrocarril. Ambos servicios son cortesía del Ayuntamiento de Gijón a través del área municipal de Turismo, Visita Gijón. Los turistas son en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses y tendrán ocasión de visitar Gijón Oviedo, o Avilés.
Este crucero partió de Southampton (Inglaterra) el 10 de septiembre. Ha hecho escala en Guernsey (Islas del Canal); Rouen, Honfleur, Saint-Malo y Burdeos (Francia). Tras recalar en Bilbao, Gijón y Coruña, el barco pondrá rumbo a Lisboa (Portugal), donde finalizará el viaje, el próximo miércoles.
La temporada de cruceros en Gijón arrancó el pasado mes de abril con el crucero “Arcadia”. El Puerto de Gijón espera recibir en 36 escalas a 73.439 pasajeros, lo que supone un 45% más que en 2024, con 50.586 cruceristas.
