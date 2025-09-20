Los líderes vecinales urgen celeridad en lograr la alternativa al vial de Jove

Apenas restan dos semanas para que se cumpla un año desde que el gobierno regional asumiera liderar una alternativa para el fallido vial de Jove que garantizara las comunicaciones de El Musel eliminando el tráfico pesado por La Calzada sin trasladarlo a Jove. Desde entonces, los vecinos de la zona oeste y el resto de la ciudad no han percibido ningún movimiento esperanzador en ese sentido. "Ya es hora de tener alguna noticia", coinciden los presidentes vecinales de la zona oeste.

Esas sensaciones llevaron a algunos de los líderes vecinales a enviar una carta a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en la que le solicitaban intermediación para conseguir información acerca de la situación actual del proyecto. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, esa misiva ya fue entregada por la Regidora al consejero de Fomento, Alejandro Calvo.

Uno de los líderes vecinales que firmó esa carta era José Luis Nicieza, de Veriña, quien subraya que "lo que estamos pidiendo es que el proyecto no esté metido en una nevera, ya que la sensación es que a alguien le interesa ir retrasándolo para después dar alguna novedad cuando les convenga". En esa misma línea, Rita Rendueles, de Pescadores, lamenta que "esto ya parece una tomadura de pelo". "Es una cosa de la que llevamos años hablando y nunca encuentran una solución que es necesaria porque Príncipe de Asturias está lleno de camiones", agrega.

Asimismo, José Ramón Fernández, de Jove, tilda a la gestión de las administraciones respecto al vial de Jove como "ridícula". "Es tremenda la dejadez y la desidia. Sentimos una impotencia terrible porque vemos que estamos en el último rincón. Ya no es solo el vial, que es el colmo, sino que también es la estación intermodal, el plan de vías, el soterramiento en Príncipe de Asturias...", desarrolla Fernández, que asegura que "a veces, entran ganas de tirar la toalla". No obstante, por el momento confía en que el movimiento vecinal siga "metiendo presión". "Algún día habrá que cortar la carretera para que vean que no somos monigotes", asevera.

Uno de los barrios más afectados por la contaminación es La Calzada. El líder vecinal de este barrio, Carlos Arias, argumenta que todo lo que tiene que ver con el vial ha alcanzado "una situación insostenible". "No puede ser que pasen tantos camiones a diario al lado de nuestras casas. Y muchos van con carga peligrosa", recuerda Arias, quien no recibió información sobre la carta que distintas asociaciones lanzaron a Moriyón. "Nos extraña que no nos dijeran nada, ya que los que más sufrimos los camiones somos nosotros", señala.

Por su parte, Constantino Alas, expresa que "aunque no seamos una de las zonas más afectadas de manera directa, sí que sufrimos el paso de camiones que entran desde Los Campones a El Musel". "El desdoblamiento evitaría mucho tráfico por aquí, así que pedimos que aceleren esa actuación", apunta.

En El Natahoyo, Álvaro Tuero hace hincapié en que "esta cuestión está estancada". "La gente no sabe nada. Falta mucha información", comenta Tuero, que pide a todas las entidades vecinales "seguir dando pasos todos unidos". De acuerdo con sus palabras se muestra Charo Blanco, la presidenta de la asociación de Moreda, que subraya que "cuando haces una casa en una parcela siempre te preguntan por dónde entras y sales, pero en El Musel no ocurre eso". "Está claro que eso es un problema que le compete al Principado y a Puertos del Estado, no a los ciudadanos. Hay que ir en bloque para conseguir una solución porque no podemos estar siempre rodeados de camiones con mercancía peligrosa", zanja Blanco, mientras que Sotero Rey, de El Muselín, resalta que "este es un problema agobiante, sobre todo para La Calzada, que son los que más porquería tragan".