La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, analiza el inicio de curso en la ciudad: "Decir que el Puerto quiso boicotear el plan de Naval es compatible con el hecho de que debemos colaborar"

Desde la que será la sala de crisis de la nueva comisaría de la Policía Local, la alcaldesa, Carmen Moriyón Entrialgo (Gijón, 1966), repasa su mitad de mandato en el inicio de un curso político marcado por la licitación del plan de Tabacalera y, a su juicio, una "polémica interesada" en torno al Piñole. Adelanta que el Ayuntamiento busca la cesión de los terrenos portuarios en Jove con usos deportivos pero que no optará a la compra del resto de espacios y critica a una oposición socialista "desnortada".

¿Qué supone licitar Tabacalera?

Cuando hablamos de esa "vía gijonesa" que tanto nos critica la oposición, estoy de acuerdo con la concejala (Montserrat López Moro) cuando dice que es una buena noticia que en Gijón se vuelva a hablar de cultura. Hay una apuesta muy firme por impulsar y modernizar el tejido cultural. Reabrimos el Palacio de San Andrés de Cornellana como residencia de artistas y el Palacio de Revillagigedo, con un acuerdo histórico con la Fundación Cajastur, para exposiciones municipales. Hemos triplicado la inversión en mantenimiento de museos; se ha batido el récord de visitas. La Fundación Municipal de Cultura dice que están aumentando las donaciones de piezas. No hay en el norte de España un proyecto cultural de este calibre.

El proyecto tuvo que esperar por un nuevo plan de usos. ¿Por qué había que cambiarlo?

Porque el anterior gobierno socialista lo había cambiado y no contemplaba un gran espacio expositivo ni un nuevo edificio para el Piñole. E incluía una idea para mí muy arriesgada: que se pudiesen conocer los fondos artísticos de la ciudad visitando los peines, el almacén. Quisimos hacer un proyecto a la altura del futuro cultura y social de la ciudad. Y quién nos iba a decir hace dos años esta obra iba a estar ya licitada.

Carmen Moriyón, en la entrevista. / Ángel González

Se contempla una actuación por fases y que el Museo Nicanor Piñole esté listo en 2027.

Sí. Ningún gobierno apostó como ahora por la figura de Piñole. En la etapa de Paz Fernández Felgueroso ya se admite que el edificio actual no reúne las condiciones y que está fuera de circuito. El museo que tenemos hoy solo tiene capacidad para albergar el 39 por ciento de los cuadros. Pero estoy contenta: desde Cultura e Infraestructuras están explicando con detalle el proyecto y las entidades salen convencidas del paso a Tabacalera y del traslado previo al Revillagigedo. La colección de Piñole se va a relanzar.

El plan de Tabacalera se presentó el año pasado ya con el Piñole y el plan de la Oficina de Igualdad era también conocido. ¿Por qué surge la polémica ahora?

Surge de manera interesada y promovida por el grupo socialista, que a mi juicio está desconectado de la ciudad. Podemos hablar de la oposición en un rato si quiere.

"Ningún gobierno apostó tanto por Piñole; la polémica surge por interés"

¿Y por qué urge una Oficina de Igualdad en la zona centro?

Mi reflexión ahora es que es poco acertado el nombre de "Oficina", porque no lo es: es un servicio público que incluye al Centro Asesor de la Mujer. Tengo datos. (Consulta una tabla impresa). En 2024 fueron atendidas 1.591 mujeres y, de ellas, un 66 por ciento requirieron asistencia jurídica por situaciones derivadas de la violencia de género. Este semestre se atendió a 843 mujeres. No se nos puede ir la cabeza a otros asuntos.

¿Cuándo se comenzó a trabajar en ese proyecto?

Hace meses se lo presenté al Consejo de Mujeres, ya sobre plano.

Otro plan, este ya en obras, es la adecuación de Naval.

Hemos peleado mucho por ello. Esa historia está escrita en la hemeroteca y la vivieron todos los gijoneses. Decir que la Autoridad Portuaria intentó boicotear el principal proyecto que la ciudad tenía en marcha y que fue algo inaudito es compatible con el hecho de que hay que seguir adelante y que debemos colaborar por el bien de la ciudad.

Carmn Moriyón. / Ángel González

El Puerto es favorable a ceder sus terrenos de Jove para usos deportivos.

Lo propuse en abril. Y la oposición... Bueno, no, la oposición no, el Partido Socialista de Gijón fue quien respondió entonces otra vez con descalificaciones. Ahora parece que va a ser posible (la cesión) y le daremos la mayor agilidad posible.

¿Interesa comprar el resto de los terrenos de Jove?

No. El Ayuntamiento ya tiene lo fundamental para poner sus proyectos en marcha.

"Mi objetivo es licitar la redacción del plan de la nueva sede de Bomberos este año y lanzar la obra en 2026"

Con Naval se recupera también la calle Palafox.

Fue un buen comienzo que el Club Rotario recuperase la capilla de San Esteban y la posterior urbanización que hizo este Ayuntamiento. Esto fue otra aportación del gobierno, porque esa obra no estaba presupuestada y fue iniciativa del concejal Gilberto Villoria resolverlo.

¿Avanzan las negociaciones con Pymar?

No se han roto las relaciones por mucho que alguien quiera darlo a entender. A ver, sobre Pymar, dos cuestiones. Una: desde el gobierno queríamos liderar y decidir sobre Naval Azul y hoy, al ser el propietario mayoritario, eso ya es inamovible. A partir de ahí, seguimos interesados en comprar ese terreno restante y por el precio de la tasación oficial. No podemos ofrecer más dinero; estaríamos prevaricando. Pymar es una entidad privada y respetamos sus tiempos.

¿Se ha mirado un espacio para reubicar la Semana Negra?

Ya ha habido contactos a través del concejal de Infraestructuras.

La dirección apostaba por Marina Civil. ¿Hay más opciones?

Me consta que se están estudiando varias opciones.

Ha dicho otras veces que el plan de Naval es saldar una deuda con la zona oeste. La otra deuda es el acceso a El Musel. ¿Ha habido alguna comunicación?

Esa idea de la deuda es muy importante para mí. Vemos el Parque Científico y Tecnológico, ¿no? Que es un modelo de éxito de 25 años de recorrido. Ahora buscamos tener otro, más moderno, en la zona oeste, pero 25 años después. Los astilleros comunicaron que cesaban su actividad en 2009. Los vecinos tienen razón: va todo muy despacio. Pero me preguntaba por los accesos a El Musel.

Sí.

Los proyectos que dependen del Ayuntamiento van saliendo, aunque haya que estar a pico y pala, y los que dependen de otras administraciones se atascan. Y aquí hay una connotación muy perversa: el vial de Jove se anunció en campaña. La obra estaba licitada y no se adjudicó; fue un fraude electoral. El Principado asumió liderar una alternativa para sacar los más de mil camiones que pasan por Príncipe de Asturias y oigo voces preocupantes que dicen que parte de ese tráfico ya está solventado; no es cierto. Los vecinos me enviaron una carta en julio donde me pedían tirar de esto y esperé prudencialmente a que pasase agosto y la desgracia de los incendios. Después ya le escribí al consejero Alejandro Calvo. Hace un año quedó en que antes de que finalizase 2024 iba a dar cuenta de ese proyecto. Hay un compromiso incumplido con el Consejo Social.

Carmen Moriyón, durante la entrevista. / Ángel González

En el Consejo Social se tuvo que rendir cuentas también por la ampliación de Cabueñes.

Ya. Hace meses que no digo nada sobre esto y voy a ser clara: me consta que la consejera actual, Concepción Saavedra, no tuvo ningún margen de maniobra ante el problema tuvo esa licitación y que derivó en la paralización de las obras. Se llegó a eso por una suma de errores cometidos en fases anteriores que nada tuvieron que ver con ella. Me consta que está trabajando con firmeza para reactivar las obras el año que viene. Como Alcaldesa, como trabajadora en excedencia del hospital y como usuaria deseo que así sea.

"Gijón quiere el Hospital Quirón; es una pieza clave para la ampliación de Cabueñes"

Y que incorporen Psiquiatría.

Sería inconcebible que no se hiciese.

Hay también un proyecto sanitario privado en ciernes.

Gijón quiere el Hospital Quirón y este gobierno ha sido ágil en la tramitación para que eso ocurra. Complementaría la oferta sanitaria con una inversión de más de 50 millones y es una pieza clave para la ampliación de Cabueñes.

¿Algún proyecto que dependa de otras administraciones y que quiera valorar?

El plan de vías.

Adelante.

Más allá de esa noticia de que se prorroga la entrega del proyecto de la estación, lo más importante para mí es que en el presupuesto del año que viene, y que esperamos aprobar en noviembre, aparecerán reflejados 1,4 millones para la fase del derribo del viaducto de Carlos Marx. Nos corresponden diez millones, pero eso es lo que se estima que se va a poder ejecutar en 2026.

¿El convenio está ya firmado?

Por nuestra parte lo dimos por cerrado este mes.

El Llano está también en obras en el entorno de La Serena.

Sin renunciar de forma sustancial a plazas de aparcamiento, vamos a conseguir un entorno mucho más amable. Cuando Foro tuvo responsabilidades de gobierno, abordó la remodelación de La Serena, y eso nos costó mucho, pero era una época de restricciones presupuestarias tremendas. Esa escuela infantil tiene una connotación muy importante; fue la primera que se hizo en Gijón, promovida por Vicente Álvarez Areces. La nueva (la que está ahora en construcción en el mismo barrio) será la última que construya el Ayuntamiento.

En presupuestos se incluirá también una obra en Nuevo Roces para adecuar un centro municipal.

Fue una tramitación muy compleja poder devolver el edificio de Fundación Metal al Ayuntamiento; no quisimos anunciar nada antes de tiempo para no interferir. Y al final casi pareció cosa del destino que, justo cuando se iba a inaugurar el consultorio, se nos comunicase que estaba resuelto. Es una oportunidad magnífica para que en la primera planta, con un acceso independiente, se creen unas dependencias municipales que den servicio a los vecinos. La inversión es muy asumible.

¿Medio millón?

Sí. En las próximas semanas nos pondremos a trabajar sobre plano y con los vecinos. La vicealcaldesa Ángela Pumariega había hablado de otros usos (para el edificio) vinculados a formación y empleo, y se podría hacer porque queda mucho edificio libre. También ahora se volverá a hablar de la playa verde.

Carmen Moriyón, durante la entrevista. / Ángel González

¿Por?

Esta semana que empieza el jurado estudiará las propuestas presentadas para el diseño. Son 35.000 metros en un enclave privilegiado. Es que, a ver... Parece que puedo ver ahora mismo frente a mí a los concejales del PSOE que me achacan eso de que solo presento "dibujinos". Pero las infografías se van convirtiendo en proyectos en marcha, ¿no? En el verano del año que viene la ciudadanía ya va a poder disfrutar de ese espacio.

Estamos en la nueva Comisaría, a punto de estrenarse.

No existe en España ahora mismo una infraestructura así. El edificio de la calle San José, emblemático, ya no reunía las condiciones ni aunque lo reformásemos. Por eso había que hacer una obra nueva. El gobierno anterior la paralizó porque no creía en ella, no creí que la Policía necesitase tanto espacio y quería sumarle otros usos. Este gobierno fue el que reanudó y finalizó el proyecto y lo inauguraremos el lunes 29, por el patrón de San Miguel.

¿Y la sede de bomberos?

Tengo un compromiso personal por el servicio de Bomberos y creo que lo podré cumplir. Estamos redactando el anteproyecto para la nueva sede, que estará casi al lado del parque actual. Mi objetivo es licitar la redacción del proyecto este año, en diciembre, y licitar la obra en 2026. Quiero recalcar que la concejala Nuria Bravo fue quien me convenció de que esa parcela, en la que contemplábamos también un aparcamiento disuasorio, se destinase solo al parque de Bomberos.

¿Cuál será el futuro de las antiguas sedes?

No está decidido, pero tendrá que ser una decisión conjunta del equipo de gobierno. Ya me he comprometido con el grupo popular que en cuanto se vacíe del todo la Comisaría se estudiará estructuralmente el edificio para poder estudiar luego en conjunto qué hacer.

Tras dos años de mandato, ¿qué resumen haría?

Pues que quién nos iba a decir hace dos años que Naval Azul iba a estar en marcha, la obra de Tabacalera en licitación y la ampliación de La Pecuaria en su recta final. Gijón en dos años ha dado un salto que normalmente necesitaría de una década. El objetivo es que ningún gijonés tenga que marcharse por no poder desarrollar aquí un proyecto personal o profesional y para eso tenemos Naval Azul, la ampliación del Parque, Tabacalera y el Plan Llave. Estamos renovando la ciudad para llevar a Gijón al grupo de ciudades que marcan el paso. ○