Charla sobre la contaminación en la zona oeste de Gijón, este jueves en la EMA

Un acto impulsado por Izquierda Unida

Edificio de la EMA.

Edificio de la EMA. / Pablo Solares

N. M. R.

El Natahoyo

El salón de actos de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) acogerá el próximo jueves una cita para hablar de la contaminación que azota la ciudad, en especial en los barrios y parroquias de la zona oeste. El acto está impulsado por Izquierda Unida y en el mismo participarán el portavoz municipal de la formación, Javier Suárez Llana; la diputada de IU en la Junta General del Principado Delia Campomanes; y Ana Fernández Somoano, profesora titular del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo.

La charla lleva por título "Aire limpio para la zona oeste" y arrancarán a las 19.00 horas del próximo jueves, día 25. La entrada es libre. Desde hace años, distintos colectivos vienen reivindicando medidas para paliar la contaminación que padecen día a día en sus casas.

