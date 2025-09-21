Así fue el homenaje en Gijón a los Niños de la Guerra que se fueron a Rusia: un recuerdo para los niños palestinos y sin alusiones a los ucranianos

El recuerdo de las penurias que pasaron los más de mil niños de la guerra, que el 23 de septiembre de 1937 fueron evacuados desde El Musel hacia Rusia, en plena Guerra Civil Española, sirvió ayer también para denunciar los padecimientos que los menores palestinos están sufriendo actualmente en Gaza a manos del estado israelí. En el acto que cada año, desde 1985, se celebra en Gijón en memoria de los niños de la guerra, este domingo se guardó un minuto de silencio por Gaza y a la masacre que está allí ocurriendo aludieron los distintos intervinientes en el acto y no sólo desde los ámbitos de la izquierda, sino que esa denuncia también salió de los labios de la concejala de Foro Asturias Montserrat López Moro, representante del gobierno local gijonés en el acto que tuvo lugar en el paseo de la playa de El Arbeyal. No hubo menciones directas de los intervinientes a los ataques de Rusia a Ucrania.

Los años pasan y cada vez faltan más de aquellos alrededor de 1.200 niños, en su mayoría asturianos, que partieron de El Musel para ponerse a salvo de la Guerra Civil española, y acabaron también teniendo que sufrir las penurias de la Segunda Guerra Mundial primero y teniendo que hacer su vida en la URSS durante décadas. Ayer en el Arbeyal sólo había una mujer que vivió en primera persona aquellos acontecimientos, la niña de la guerra gijonesa Beatriz Ángeles Cuesta Andrés, de 95 años, que retornó a España en enero de 1972.

Desde El Musel huyeron alrededor de 1.200 niños de la Guerra Civil española

Ante un acto como el de ayer esta niña de la guerra gijonesa indicó que "que sé yo ya lo que siento, lo pierdo todo ya. Recuerdos sí que tengo, sobre todo los de allá, muchos. De aquí era muy pequeña, tenía siete años y recuerdo muy poco aquí. Pero de aquello sí me acuerdo mucho". En su corazón no sólo hay espacio para los recuerdos, sino también para el sufrimiento que hoy padecen otros, como ella entonces. "Me preocupa mucho sobre todo lo que pasa en Gaza, es una vergüenza", señala de manera espontánea y cuando se le pregunta por qué siente al ver que dos antiguas repúblicas soviéticas, como Rusia y Ucrania también están en guerra responde: "no entiendo nada, ¿qué puedo decir? Es una vergüenza todo".

Beatriz Ángeles Cuesta Andrés, ayudada por dos personas a buscar dónde guarecerse ante las fuertes rachas de viento durante el acto de homenaje a los niños de la guerra en Gijón. / Ángel González

Beatriz Ángeles Cuesta Andrés vivió primero en Leningrado (hoy San Petersburgo) al llegar a la URSS, siendo trasladada a los Urales cuando los nazis invadieron la Unión Soviética y luego a Moscú al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ciudad en la que vivió hasta regresas a España. Recuerda "el hambre y sobre todo por el frío. Pero, bueno, tengo muy buenos recuerdos de los soviéticos".

El acto de este domingo contó con la participación de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. El Puerto fue precisamente quien financió, en 2005, la escultura instalada en El Arbeyal en homenaje a los niños de la guerra.

"Para nosotros tiene un significado especial, estamos muy orgullos de ser ese puerto que les vio partir hacia ese futuro incierto y seguro que para ellos también tuvo un significado especial, porque fue la última tierra que pisaron antes de marchar", apuntó Roqueñí, quien también aludió a la actualidad señalando que "en el momento en el que estamos, un momento geopolítico tan complejo, con tantos conflictos bélicos, en los que se ven muy afectados los más vulnerables, que son los niños y sus familias, creo que estar aquí también supone hacer un llamamiento no sólo a la reivindicación de la memoria, sino también de compromiso para generar un mundo de paz, en el que los conflictos los apartemos y que los más vulnerables no tengan que sentir otra vez esta sensación, esto que vivieron los niños hace 88 años".

Bandera palestina

Paco Lago, presidente de la Asociación de los Niños de Rusia, fue quien pidió un minuto de silencio por Gaza, en un acto en el que además de las banderas de Asturias, la URSS y la Segunda República Española, este año también se colocó –lo mejor que se pudo ya que no había mástil para la misma– otra bandera de Palestina.

Lago incidió en que el homenaje que se tributa cada año en El Arbeyal no va dirigido sólo a los niños de la guerra, "sino también a los maestros que fueron con ellos; es más importante si cabe o al menos tanto, los maestros que tuvieron la responsabilidad de cuidarlos y de hacer de padres de ellos durante 20 años, porque estaban alejados de sus padres de sangre"

Lago añadió que "les homenajeamos a los niños con todo nuestro esfuerzo de estudio y divulgación y a los maestros poniéndoles una placa en cada una de las escuelas donde dieron clase, a la hora de marchar en 1937 para la Unión Soviética, llevamos como diez placas puestas, este lunes vamos a colocar otras tres en Grado de unas 22 placas de maestros que salieron con los niños de aquí de El Musel".

La concejala de cultura de Gijón, Montserrat López Moro, apuntó que un homenaje como el de este domingo a los niños de la guerra que partieron de El Musel "yo creo que tiene que tener un sentido especial, no solamente para aquellos niños exiliados de aquí o de Santander o del País Vasco, sino a estos niños que hoy están sufriendo en Gaza, tenemos que tenerlo más presente que nunca".

La edil agregó que "sirva este homenaje como recuerdo vivo y solemne para toda la infancia que en la actualidad padece una situación de guerra y sufre las consecuencias de una invasión, como hoy sucede en Gaza, donde los más pequeños vuelven a ser las víctimas inocentes de la violencia. Recordar a los niños y niñas de la guerra nos obliga a alzar la voz frente a cualquier injusticia y a reafirmar desde nuestra memoria y nuestra responsabilidad el compromiso con la paz y la protección de la infancia en todo lugar y en todo tiempo. En este acto resulta imposible e inevitable no alzar la voz ante la salvajada que se está cometiendo en Gaza, porque recordar a los niños y niñas de la guerra en Asturias, nos obliga también a denunciar cada injusticia presente contra la infancia en cualquier lugar del mundo".

"Firme defensa de la paz, la justicia y la democracia"

La directora general de memoria democrática del Principado, Begoña Collado, señaló del acto que "es un gesto y una mirada al pasado, que también es un compromiso con el presente y con el futuro, porque la memoria no se construye con los silencios y con los miedos; se construye desde la dignidad, desde la verdad y desde la valentía de recordar a los distintos, a los que nos precedieron, a los que sufrieron, pero permanecieron firmes en la defensa de unos ideales cuando nos jugábamos las libertades".

Collado hizo un llamamiento a la "firme defensa de la paz, la justicia y la democracia" frente a "quienes están atacando nuestros derechos, nuestras libertades y nuestra paz, que cada día son más fuertes".

La representante del Principado también aludió a la actualidad internacional: "desde luego hay muchas guerras en el mundo, pero yo creo que ninguno televisado en la forma en el que está siéndolo ese genocidio que está sufriendo Gaza, esa manera en la que la inmensa mayoría de la población de todos los territorios de todos los países del mundo nos sentimos totalmente estremecidos. Es tremendamente llamativo que la inmensa mayoría de esos gobiernos no estén actuando en acuerdo a lo que piensan sus ciudadanos, por lo tanto, sigamos con esa lucha".

Carlos Penalva intervino en representación de la Asociación Lázaro Cárdenas y del Ateneo Obrero de Gijón, quien culpó a EE UU de prolongar el exilio de los niños de la guerra al financiar y armar al régimen de Franco en los años 50. Aludió también a que hoy "vivimos una escalada bélica internacional y una reaparición del nazifascismo en diversas formas", "contemplamos el genocidio del pueblo palestino a manos del estado de Israel y observamos como se criminaliza y demoniza de nuevo a la cultura rusa".

Un chaparrón obligó a adelantar la ofrenda floral en el monumento a los niños de la guerra, saltándose la iinterpretacióndel himno de Asturias por los músicos que habían ido actuando entre cada orador.