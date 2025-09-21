Juegos para todos en Pescadores a la espera del gran día

De un partido de fútbol del solteros contra casados a juegos y carreras de huevos, sacos y globos (en la imagen). Así vivió ayer el barrio de Pescadores su día del socio, donde no faltó la botella de vino y el bollu preñáu para los socios de la asociación. Tampoco la música, con el "Grupo Macarena" en la sesión vermú y el "Grupo new fenix" en la verbena. El barrio celebrará hoy su misa al mediodía y luego sacarán en procesión marinera a la Virgen de la Soledad.