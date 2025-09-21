Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juegos para todos en Pescadores a la espera del gran día

Juegos para todos en Pescadores a la espera del gran día | LNE

Juegos para todos en Pescadores a la espera del gran día | LNE

De un partido de fútbol del solteros contra casados a juegos y carreras de huevos, sacos y globos (en la imagen). Así vivió ayer el barrio de Pescadores su día del socio, donde no faltó la botella de vino y el bollu preñáu para los socios de la asociación. Tampoco la música, con el "Grupo Macarena" en la sesión vermú y el "Grupo new fenix" en la verbena. El barrio celebrará hoy su misa al mediodía y luego sacarán en procesión marinera a la Virgen de la Soledad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
  2. Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
  3. Esta céntrica calle de Gijón renovará toda su acera por una opción 'más limpia' tras años de quejas vecinales y suciedad
  4. Gijón rinde homenaje a las trabajadores de Ike, 'un ejemplo de lucha obrera
  5. La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios
  6. Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
  7. El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada
  8. La Lonja del Puerto de Gijón bate su récord histórico de facturación (y todavía faltan cuatro meses para acabar el año): estos son los datos

Juegos para todos en Pescadores a la espera del gran día

Juegos para todos en Pescadores a la espera del gran día

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, analiza el inicio de curso en la ciudad: "Nos interesa la cesión de terrenos en Jove, pero no la compra"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, analiza el inicio de curso en la ciudad: "Nos interesa la cesión de terrenos en Jove, pero no la compra"

Mantener el peaje del Huerna, un atropello y un agravio

Mantener el peaje del Huerna, un atropello y un agravio

Gijón se prepara para la llegada de un nuevo crucero con más de 600 pasajeros

Gijón se prepara para la llegada de un nuevo crucero con más de 600 pasajeros

Los líderes vecinales urgen celeridad en lograr la alternativa al vial de Jove: "Es una situación insostenible"

Los líderes vecinales urgen celeridad en lograr la alternativa al vial de Jove: "Es una situación insostenible"

La Policía Nacional entrega un cheque a Mar de Niebla con los beneficios de la carrera solidaria en Gijón

La Policía Nacional entrega un cheque a Mar de Niebla con los beneficios de la carrera solidaria en Gijón

Expectación en Gijón por la botadura del nuevo ferry rápido construido en Armón: "Este barco es muy cómodo, casi un pequeño crucero"

Expectación en Gijón por la botadura del nuevo ferry rápido construido en Armón: "Este barco es muy cómodo, casi un pequeño crucero"

La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios

La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios
Tracking Pixel Contents