Pescadores honra a la Virgen de la Soledad con una procesión marinera bajo la lluvia: "Es muy bonito vivir esto"

Bajo un orbayu que comenzaba a transformarse en chaparrón y con el acompañamiento el sonido de las gaitas de la banda "Saxum", los vecinos de Pescadores completaron el que muchos consideran que es el momento más especial de sus fiestas. Fueron muchas las familias que no quisieron perderse la procesión marinera de la Virgen de la Soledad, que este año fue portada por la embarcación "Salena Tercero". En ella, el párroco de Jove, Eduardo Zulaiba, también llevó a cabo la tradicional ofrenda floral por los marinos fallecidos en el último año.

El barrio de Pescadores vivió por todo lo alto el día grande de sus fiestas. Además, lo hizo contra viento y marea. El reloj ya superaba las doce del mediodía cuando decenas de componentes de la asociación de vecinos aparecieron en la Lonja de El Musel con el paso de la imagen de la Soledad a cuestas. Unas rosas amarillas, además de un grupo formado por pequeños y mayores en el que sobresalían las indumentarias blancas que llevaban los residentes de Pescadores, rodeaban a la Virgen.

La procesión marinera en el barrio de Pescadores de Gijón, en imágenes / Ángel González

Ya en la Lonja, abarrotada para la ocasión, Eduardo Zulaiba ofició la eucaristía. El religioso aprovechó para felicitar a la líder vecinal Rita Rendueles y al resto de sus compañeros por mantener el fervor hacia la Soledad. "Cada uno aportáis vuestro granito de arena. Esta es una celebración original y peculiar, ya que estamos más acostumbrados a sacar a la Virgen en el Carmen", señaló Zulaiba, antes de poner el foco en la relevancia de contar con numerosos niños y niñas entre los participantes. "Es necesario que vayan entrando las nuevas generaciones", remarcó.

Mientras que en el interior de la Lonja se celebraba la misa, sobre el Puerto caía una lluvia que no invitaba a ser positivos respecto a la celebración de la procesión marinera. En cambio, bastó con que se produjera una leve tregua para que los vecinos llevaran a la Soledad al "Salena Tercero".

A bordo de este barco que pilotaba Jorge Raimundo Álvarez se vivieron instantes emotivos. Debido a que la lluvia volvía a hacerse notar, los organizadores tomaron la decisión de acortar el recorrido. Con otras cuatro embarcaciones a escasos metros, los vecinos lanzaron los ramos y coronas de flores que con tanto mimo habían preparado. Al finalizar la ofrenda, el joven José Manuel Martínez gritó "Viva la Virgen de la Soledad, los marineros y el barrio entero", encontrando la respuesta y el aplauso del resto de los presentes. "Es muy bonito vivir esta tradición", afirmó Martínez.

A pesar de las inclemencias, Pescadores pudo rendir homenaje a la Soledad como mejor sabe hacerlo. En esta ocasión, además de los vecinos, estuvieron presentes la edil de Hacienda, María Mitre; el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, y el edil socialista José Ramón Tuero, entre otros.