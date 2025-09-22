Los grandes planes de expansión de la piscifactoría de lenguados que se inaugura este jueves en Gijón

Recibió la primera remesa de alevines de lenguado para su engorde el pasado 3 de abril, pero no será hasta el próximo jueves cuando se inauguren oficialmente las instalaciones de la primera fase de la piscifactoría de Aquacría La Figal (del grupo Sea Eight) en terrenos de El Musel, en concreto en la explanada de La Figar. Un proyecto incipiente en el que por el momento se han invertido más de 12 millones de euros, pero con planes de expansión en marcha para elevar esa inversión por encima de los 140 millones y convertir la piscifactoría de El Musel en la más grande de toda Europa.

La primera fase cuenta con 98 tanques de engorde de lenguado, más otro auxiliar en una concesión de cerca de 10.000 metros cuadrados. Los tanques están entrando en producción de manera paulatina, dado que para obtener una producción continua es necesario ir trayendo sucesivas remesas, espaciadas en el tiempo, de alevines de entre 20 y 40 gramos y que en Gijón se engordan hasta alcanzar el tamaño de comercialización, que va de los 200 a los 400 gramos.

Los planes de crecimiento de la compañía pasan no sólo por ampliar su actual concesión en otros 30.000 metros cuadrados, para levantar cinco edificios más y de mayores dimensiones que la actual planta de engorde, sino que Sea Eight también ha trasladado a la Autoridad Portuaria su interés por obtener la concesión de un edificio portuario actualmente en desuso.

Cuando se complete el proyecto, esta piscifactoría dará empleo a 260 trabajadores en El Musel, alcanzando una producción anual de unas 4.000 toneladas de lenguado.

De momento, lo que Sea Eight hace en La Figar es engordar peces que proceden de su criadero de la localidad portuguesa de Povoa de Varzim, pero los planes para el futuro son que también se cuente con un criadero de esta especie piscícola en El Musel. Se trata de una especie cuyo hábitat natural son costas tropicales del océano Atlántico.

Sea Eight está en pleno proceso de crecimiento, con instalaciones de engorde en Quintas do Sul (Portugal) y en Cambados (Pontevedra). La compañía ya comenzó hace meses a realizar obras de ampliación de su planta gallega (Aquacría Arousa), invirtiendo 12 millones de euros, con el objetivo de duplicar su capacidad hasta llegar a las mil toneladas de producción al año, para lo que ha solicitado ayudas de una línea de subvenciones de la Xunta de Galicia para potenciar las inversiones en acuicultura. El objetivo del grupo es alcanzar a largo plazo en la planta gallega la misma producción que también tienen como objetivo para El Musel, otras 4.000 toneladas anuales.

Cuando la primera fase de la inversión en El Musel, ya ejecutada, esté a pleno rendimiento, la planta tendrá una capacidad para producir 430 toneladas anuales de lenguado.

Una primera fase que cuenta con dos edificios, entre ellos el que acoge los 98 tanques de engorde, más otro edificio auxiliar.

La planta se ha diseñado con un moderno sistema de funcionamiento que hace que sólo precise captar del mar el 3% del agua que requeriría una piscifactoría convencional, debido a un sistema de recirculación del agua que hace que todo el ciclo de producción sea más sostenible y que el método de engorde no interfiera con el medio marino.

El 30 de junio de 2022 fue cuando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón otorgó la concesión de 9.890 metros cuadrados en La Figar, por 30 años, al grupo Sea Eight para que pusiera en marcha la primera fase de su proyecto. Las obras comenzaron a finales de mayo de 2023 con el movimiento de tierras.

La financiación del proyecto cuenta, entre otras líneas, con un préstamo de dos millones de euros otorgado por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP).