El Musel descarta actuar en el suelo de Jove que va a ceder al Ayuntamiento

La Autoridad Portuaria de Gijón está trabajando en dar los pasos necesarios para la cesión gratuita al Ayuntamiento de parte de sus terrenos en Jove, para que el Consistorio desarrolle en los mismos instalaciones deportivas. Eso sí, sin contemplar la posibilidad de adecuar de forma provisional esos terrenos en tanto se materializa esa cesión al Consistorio anunciada por la presidenta de la Autoridad Portuaria. Nieves Roqueñí respondió así ayer a la pregunta sobre si el Puerto contemplaba esa habilitación provisional de espacios deportivos hasta que se materialice la transferencia del terreno al Ayuntamiento. "Tenemos que trabajar en la cesión y las soluciones provisionales yo creo que no son soluciones", señaló la directiva portuaria durante su participación ayer en El Arbeyal en el homenaje a los Niños de la Guerra.

La presidenta anunció públicamente su disposición a que El Musel traspase gratuitamente parte de sus terrenos en Jove al Ayuntamiento, el martes de la semana pasada durante un acto en el Club Natación Santa Olaya con ocho entidades deportivas de la zona oeste de Gijón, acto al que acudieron ediles del PSOE, IU y Podemos, pero ninguno del gobierno local. Desde ese día, el Consistorio no se ha puesto en contacto con el Puerto. Así lo reconoció Roqueñí, que indicó ayer que "de momento no ha habido contactos", si bien matizó que el Puerto también tiene entre manos otros asuntos estos días. No obstante, la presidenta de El Musel insistió en que su "intención es la que ya manifesté y en esa línea vamos a trabajar; trabajar favorablemente hacia esa cesión y en eso estamos". La Alcaldesa ya envió una carta al Puerto explicando el acuerdo plenario por el que se mostraba el interés municipal por los terrenos.

Los terrenos de El Musel

La Autoridad Portuaria posee 16.170 metros cuadrados en Jove, junto a la calle Francisco Eiriz, parte de los mismos ocupados por lo que en su día fue el campo de fútbol del equipo El Puerto. La decisión de ceder gratuitamente al Ayuntamiento parte de esos terrenos se produce a raíz de la petición de apoyo al deporte en la zona oeste que le hicieron a la presidenta de El Musel varios clubes deportivos de esa zona y la asociación de vecinos de La Calzada en la reunión que mantuvieron con Roqueñí el pasado mes de abril.

El gobierno local pretendía inicialmente la cesión de todo ese espacio, en el que el PGO no sólo contempla usos dotacionales (donde cabrían los deportivos), sino que también prevé que parte de los terrenos se destinen a edificación.

El PGO establece que, de los 16.170 metros cuadrados de esos terrenos portuarios, 8.190 para están calificados para uso dotacional privado, 1.230 para uso dotacional público, 1.720 para edificar 82 viviendas (un 30% de protección), 1.770 para zonas verdes y 2.260 para viarios. La superficie que va a ceder gratuitamente el Puerto está pendiente de concretar, pero al menos rondaría los 6.000 metros cuadrados, según las primeras estimaciones. Y tal y como informó este diario la semana pasada, la Autoridad Portuaria venderá los terrenos destinados a edificar tras encargar una tasación actualizada del suelo.

Lo que dice Moriyón

La alcaldesa, Carmen Moriyón, señaló en una entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA que el Ayuntamiento sí tiene interés en los terrenos para uso deportivo que les va a ceder gratuitamente la Autoridad Portuaria, pero no en comprarle los restantes terrenos de Jove.

El Plan de Empresa de 2026 de la Autoridad Portuaria de Gijón incluye la venta de todo el suelo de Jove, con la estimación de la última tasación del mismo, que fue de 1,57 millones de euros. Una tasación que ya no es válida a efectos de la enajenación del suelo.

El terreno portuario se revalorizó tras la aprobación del PGO. En 2017 hubo un intento de venta al Club Natación Santa Olaya, que se frustró, por algo más de 700.000 euros, valor de tasación previo a la aprobación del PGO. El Ayuntamiento no quiso entonces pagar para quedárselo.