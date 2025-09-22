Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El personal del Helimer en Gijón, en huelga por sus condiciones laborales

La protesta, que respeta los servicios mínimos, replica una campaña de movilización nacional

Carteles de protesta en la base del Helimer en El Musel.

Carteles de protesta en la base del Helimer en El Musel.

Sandra F. Lombardía

Gijón

El personal del Helimer lleva semanas adherido a la convocatoria de huelga nacional aprobada por el comité sindical de Avincis, la empresa más fuerte del sector de aeronaves de rescate del país y que tiene adjudicados, entre otros muchos, el servicio asturiano.

Fuentes sindicales señalan que la huelga se hizo efectiva el día 1 de julio respetando los servicios mínimos presentados por cada comunidad autónoma afectada y que antes de tomar esa decisión hubo "varios intentos" de negociación con la empresa. Reprochan que el convenio actual, además de no tener actualizado los salarios de acuerdo a la inflación, perpetúa unas plantillas actualmente "mermadas" y no contempla calendarios estables de trabajo ni compromisos de desconexión digital, entre otras carencias.

El personal del Helimer en Gijón, en huelga por sus condiciones laborales

El Musel descarta actuar en el suelo de Jove que va a ceder al Ayuntamiento

Los grandes planes de expansión de la piscifactoría de lenguados que se inaugura este jueves en Gijón

Gijón se prepara para la llegada de un nuevo crucero con más de 600 pasajeros

Pescadores honra a la Virgen de la Soledad con una procesión marinera bajo la lluvia: "Es muy bonito vivir esto"

Charla sobre la contaminación en la zona oeste de Gijón, este jueves en la EMA

Así fue el homenaje en Gijón a los Niños de la Guerra que se fueron a Rusia: un recuerdo para los niños palestinos y sin alusiones a los ucranianos

