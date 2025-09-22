El personal del Helimer en Gijón, en huelga por sus condiciones laborales

El personal del Helimer lleva semanas adherido a la convocatoria de huelga nacional aprobada por el comité sindical de Avincis, la empresa más fuerte del sector de aeronaves de rescate del país y que tiene adjudicados, entre otros muchos, el servicio asturiano.

Fuentes sindicales señalan que la huelga se hizo efectiva el día 1 de julio respetando los servicios mínimos presentados por cada comunidad autónoma afectada y que antes de tomar esa decisión hubo "varios intentos" de negociación con la empresa. Reprochan que el convenio actual, además de no tener actualizado los salarios de acuerdo a la inflación, perpetúa unas plantillas actualmente "mermadas" y no contempla calendarios estables de trabajo ni compromisos de desconexión digital, entre otras carencias.