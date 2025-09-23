El deporte quiere volver al Puerto, esta es la petición de los clubes de la zona Oeste

Recuperar para el deporte parte de los terrenos que tiene en propiedad la Autoridad Portuaria en el barrio de Jove es lo que ha llevado a la nueva presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, a anunciar su disposición a traspasar parte de esos terrenos al Ayuntamiento para que los destine a ese fin. Una decisión que hizo pública después de las peticiones municipales en ese sentido, pero especialmente a raíz de que varios clubes deportivos y la asociación de vecinos de La Calzada le pidieran el pasado mes de abril contar con ese espacio para el deporte en la zona oeste. No es un uso desconocido en la zona. Ahí tuvo su campo durante años el equipo de fútbol El Puerto, hasta que en 2017 se vio obligado a disolverse cuando la Autoridad Portuaria procedió al primer intento de venta de esos terrenos.

Algo que entonces no se hizo por gusto, sino por el compromiso de El Musel con Puertos del Estado para vender todos los activos que no fueran necesarios para la actividad portuaria y destinar lo que se recaude a amortizar parte del crédito de 215 millones de euros que Madrid concedió a El Musel para sufragar los sobrecostes de la obra de ampliación portuaria. Los terrenos de Naval Gijón, la antigua sede de la Autoridad Portuaria en el Muelle, la Quinta de la Vega, el parking subterráneo de Fomento y gran parte de los terrenos de Armón Gijón ya fueron enajenados con ese fin y otros, como suelo alquilado al Santa Olaya, tienen fecha para seguir esos pasos en el calendario.

En 2017 se subastó el suelo portuario en Jove, junto a la calle Francisco Eiriz, por 765.000 euros tras una negociación previa con el Club Natación Santa Olaya, pero finalmente esta entidad deportiva no pujó, en medio de una polémica por la desaparición del equipo de fútbol del Puerto, ni el Ayuntamiento de Gijón quiso entonces aquellos terrenos a ese precio. La aprobación del PGO llevó a que en 2024 una nueva tasación arrojara una cifra de 1,57 millones de euros. Tasación que deberá actualizarse.

El Musel incluyó la venta de esos 16.170 metros cuadrados en Jove en el Plan de Empresa de El Musel para 2026, como ya se había incluido en planes de empresa anteriores sin que llegara a materializarse.

La receptividad respecto a las peticiones de los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón es lo que ha llevado ahora a la Autoridad Portuaria a plantear la cesión a otra administración pública de parte de ese suelo para que se destine a usos deportivos, mientras que otra parte, en la que está prevista la edificación residencial, se venderá, previa tasación. A quién está por ver, dado que el Ayuntamiento ya ha dicho que sólo le interesa el suelo que recibirá gratuitamente para uso deportivo, pero no comprar el resto.

En cuanto a la cesión gratuita de una parte de esos terrenos, no es una fórmula nueva. Es algo que ya se aplicó en el caso de Naval Gijón, en el que el Puerto vendió la mayor parte de su parcela al Ayuntamiento, regalándole la destinada al futuro paseo marítimo. Una entrega gratuita que tuvo que pasar los filtros de Puertos del Estado y de Patrimonio del Estado. El espacio que el Puerto cederá al Ayuntamiento en Jove está por concretar. Al menos serán unos 6.000 metros cuadrados.

La ficha del PGO de ese ámbito, señala que, de los 16.170 metros cuadrados en total, 1.720 se destinarán a la construcción de 82 viviendas (el 30% protegidas) con una superficie máxima edificable de 5.733 metros cuadrados; 1.230 tienen uso dotacional público, 2.260 para viarios, 1.770 para zonas verdes y 8.190 tiene uso dotacional privado en el que es posible edificar 4.035 metros cuadrados de equipamientos.

Mientras decanta la oferta portuaria de cesión de suelo, El Musel se ha implicado en el apoyo a clubes de la zona oeste. Por ejemplo, con el apoyo a la jornada "Oeste en juego" que se celebra este sábado en El Arbeyal, con la participación del Club Baloncesto L’Arbeyal, el Club Balonmano La Calzada, el Club Rítmica Galaica, el Telecable Hockey Club, el Club Deportivo Judo La Calzada, el Calzada Rugby Club y el Club Voleibol La Calzada.