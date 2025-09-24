El barco de suministros que entró al Muelle detenido por Capitanía

El intento de un armador británico de ahorrarse costes atracando en el puerto deportivo en vez de en El Musel un buque para el traslado de suministros y personal a campos eólicos marinos o plataformas petrolíferas en alta mar, se le ha torcido. Capitanía Marítima de Gijón tomó cartas en el asunto ordenando la detención de la embarcación hasta que contrate los servicios de un consignatario, algo que había intentado eludir el armador llevando el barco a un puerto deportivo en lugar de a uno comercial. Tras la contratación de esos servicios profesionales, el barco previsiblemente se trasladará hasta el puerto de El Musel y repostará combustible antes de poner rumbo a otro destino.

La presencia de este inusual barco, el "Windora", en el primer pantalán de la dársena de Fomentín, el más próximo al canal de navegación y también en las inmediaciones de la rampa de la Varada de Fomento, motivó las quejas de usuarios del Puerto Deportivo en distintos ámbitos. Algunos de los usuarios molestos trasladaron sus quejas a este diario, el pasado 9 de septiembre, al considerar que el puerto deportivo no era el lugar adecuado para este barco de apoyo a plataformas "off shore" (en alta mar) por sus dimensiones.

La previsión inicial es que esta embarcación hubiera abandonado Gijón el 11 de septiembre, según informaron entonces desde el puerto deportivo a alguno de los usuarios que acudió a interesarse sobre su presencia allí.

Para poder echarse a la mar, el barco tendrá que regularizar su situación, contratando los servicios de una empresa consignataria, algo que al parecer ya ha realizado el armador. El siguiente paso será el traslado de la embarcación al puerto comercial gijonés, a El Musel donde previsiblemente también tendrá que repostar combustible antes de dejar Gijón para dirigirse previsiblemente a Lisboa. El barco aún permanecía a última hora de la tarde de ayer en el puerto deportivo.

El "Windora" fue construido en 2014 con casco de catamarán en aluminio en los astilleros Damen. Tiene una eslora de 25,75 metros de largo por 10,06 metros de manga, con un arqueo bruto de 167. El barco tiene un espacio de cubierta de 90 metros cuadrados y su capacidad de carga es de 13,5 toneladas. Puede transportar 12 pasajeros. Su velocidad de servicio es de 22 nudos, si bien puede alcanzar una velocidad punta de 24. El barco es de la clase Damen 2.610, si bien cuenta con modificaciones específicas encargadas por el armador, como un salón para pasajeros reconfigurado y con más ventanas.

La utilización del primer pantalán de la dársena de Fomentín para albergar embarcaciones en tránsito en lugar de los pantalanes del antepuerto forma parte de los planes de mejora que tiene el puerto deportivo. También quiere utilizar la dársena de Fomento para albergar embarcaciones en tránsito.