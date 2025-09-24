La UTE de la ampliación de El Musel lleva al Supremo su reclamación de 308 millones

La batalla judicial entre las empresas que construyeron la ampliación de El Musel y la Autoridad Portuaria de Gijón aún no ha acabado. La UTE Dique Torres, liderada por Dragados, ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para intentar cobrar 307,85 millones de euros de adicionales por esa obra (incluyendo 53,43 de IVA). En el caso de que ganen las constructoras, el coste de la gran obra portuaria para las arcas públicas pasaría de los 708,7 millones más IVA que se abonaron a cerca de mil millones, cantidad que se superaría teniendo en cuenta el IVA, y también los intereses de demora y los intereses legales (estos dos no se cuantifican en la demanda).

De momento, la Justicia ha rechazado esa petición, con la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ante el que Dique Torres ya ha tramitado la interposición del recurso de casación solicitando que el mismo sea admitido por el Tribunal Supremo. En la sentencia a favor del Puerto en el TSJA fue clave el hecho de que el tribunal diese más peso al informe pericial encargado por la Autoridad Portuaria que al que encargó la UTE. La sentencia del TSJA aplica el principio de "riesgo y ventura" que atribuye al contratista la carga de soportar contingencias no imputables a la Administración, salvo casos excepcionales. También subraya que las modificaciones contractuales deben cumplir estrictos requisitos legales y que las condiciones del contrato son vinculantes.

En su recurso, la UTE insiste en sus reclamaciones. En cuanto a los hechos que defiende, plantea que sólo le pagaron 124 millones de euros de sobrecostes de los 216 millones de euros que el Puerto había aprobado en la modificación del proyecto; que se le deben pagar los costes que sufrió por los daños en el avance de la obra provocados por temporales y que se le tiene que pagar al precio pactado para la piedra comprada en canteras comerciales la que extrajeron de una cantera cedida por Tudela Veguín, que el Puerto considera que se trataba de una cantera de obra y, por lo tanto, pagó por esos materiales a los precios de adjudicación del contrato y no a los del modificado en el que se acordaron precios superiores para las canteras comerciales a las que se acabó por recurrir ante la insuficiencia de materiales de canteras de obra.

En su recurso, Dique Torres argumenta que la sentencia del TSJA contraviene normativa y jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal tendrá que decidir ahora si admite o no a trámite el recurso de casación.

La obra de ampliación de El Musel se licitó y adjudicó en 2004 en 499,35 millones de euros más IVA. Los trabajos se ejecutaron entre 2005 y 2011. En 2007 el Puerto aprobó una modificación técnica del proyecto, ampliando el plazo de ejecución en 22 meses y elevando el presupuesto hasta los 715,66 millones de euros.

En 2012, el Puerto aprobó la liquidación definitiva de la obra en 708,7 millones de euros más IVA, incluyendo 124 millones de sobrecostes y 86,67 millones por actualización de precios. La UTE no se mostró conforme y de ahí el contencioso-administrativo que está aún pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.

En este pleito, los 307,85 millones de euros adicionales que pide son la reclamación principal, pero la UTE también plantea como petición subsidiaria que le abonen 127,15 millones de euros. En cualquier caso, se trata de la mayor incertidumbre que actualmente pesa sobre las cuentas del Puerto.

La reclamación principal de la UTE, los 307,85 millones de euros (sin contar intereses) se desglosa de la siguiente forma: 229,11 millones de euros de principal, 25,31 millones de euros de revisión de precios y 53,43 millones de euros de IVA. En cuanto a la petición subsidiaria de 124 millones de euros (más intereses), esa cantidad se desglosa en 92,20 millones de principal, 12,88 millones por revisión de precios y 22,07 millones de IVA.