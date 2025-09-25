La alternativa al vial de Jove, en el debate de Orientación Política
IU registra una propuesta, a la que se suma el mismo PSOE de quien depende el plan, para presentar de forma "inmediata" el proyecto
Los accesos alternativos al Puerto de Gijón, tras el fiasco del vial de Jove, tendrán su apartado propio en el Debate de Orientación Política General que se está celebrando esta semana en la Junta General del Principado. Será gracias a una petición de Izquierda Unida presentada a lo largo de la tarde de ayer a la que, curiosamente, se sumó horas después el PSOE. La postura socialista es llamativa puesto que depende de la consejería de Fomento, liderada por el socialista Alejandro Calvo, presentar precisamente dicho proyecto que está llamado a sacar el tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias en La Calzada.
La petición de IU, que también forma parte del Gobierno regional, reclama que dicha alternativa se presente de forma "inmediata". Precisamente, apenas restan dos semanas para que se cumpla un año desde el momento en el que el Gobierno regional se comprometiera a liderar una alternativa al fallido vial de Jove.
En concreto, lo que dice la petición impulsada por Izquierda Unida y a la que se ha sumado el PSOE es que la Junta General del Principado de Asturias "insta al Consejo de Gobierno a presentar de forma inmediata el proyecto que permita acometer las actuaciones necesarias para resolver el acceso por carretera al Puerto de El Musel y eliminar el tráfico pesado por La Calzada contando con los Ayuntamientos afectados –Carreño y Gijón– para dar una solución satisfactoria que no traslade el problema de un concejo a otro". La propuesta se debate mañana.
La propuesta de IU
IU registró una propuesta para hablar en el debate de Orientación Política del proyecto para resolver el acceso por carretera a El Musel, de tal forma que se elimine el tráfico pesado en La Calzada.
