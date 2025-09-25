Barbón presenta la nueva piscifactoría de Gijón como un “hito” del "resurgir industrial" regional
"La agroindustria asturiana no sólo tiene futuro, sino que ya forma parte del mejor presente", destaca el presidente del Principado en la inauguración de la planta de producción de lenguado
Adrián Barbón convirtió la inauguración de la nueva planta de engorde de lenguado de Sea Eight, en el gijonés puerto de El Musel, en un ejemplo de la estrategia económica de la región. “Este proyecto demuestra que la agroindustria asturiana no sólo tiene futuro, sino que ya forma parte del mejor presente de Asturias”, afirmó el presidente del Principado, que definió la iniciativa como “un hito que acredita la capacidad de reinventarse de la comunidad y abre un nuevo capítulo industrial”.
El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó que la planta no es solo un paso más en la expansión de una compañía, sino “una prueba de cómo la industria alimentaria puede ser motor de desarrollo y de proyección internacional de nuestra comunidad”.
A su vez, Barbón vinculó la decisión empresarial con los planes de la Oficina Económica de la Presidencia, que maneja una cartera de 60 proyectos capaces de movilizar hasta 5.000 millones de euros y generar 5.000 empleos. “Sea Eight es una de esas iniciativas que se traducen en realidades, y no será la única”, aseguró.
De igual manera, el líder regional quiso resaltar también el papel de El Musel, “pieza clave y acelerador del resurgir industrial de Asturias”. A su juicio, la infraestructura portuaria, reforzada ahora con la piscifactoría, es fundamental para que la región se posicione como territorio de oportunidades. “Me consta que la presidenta del puerto está completamente entregada a este objetivo”, añadió.
En ese sentido, el dirigente autonómico incidió en que el Gobierno que preside está para “abrir las puertas de par en par a quienes se plantean invertir en Asturias”, y que responderá a la confianza empresarial con “apoyo institucional, colaboración, acompañamiento técnico e interlocución permanente”.
Diversificación económica y sostenibilidad
El presidente defendió la importancia de diversificar el tejido productivo asturiano y puso como ejemplo a Sea Eight. “Aquí, a orillas del Cantábrico, asistimos al crecimiento de una actividad innovadora y respetuosa con el medio ambiente, que amplía y diversifica el horizonte industrial de Asturias”, destacó, al igual que definió el proyecto como una acuicultura sostenible, “con alta capacidad tecnológica y beneficiosa para la sociedad”, que llevará el pescado criado en Gijón “a las mesas de España, Europa y Norteamérica”.
Barbón cerró su intervención con un reconocimiento público a la compañía: “Gracias a los responsables de SeaEight por su apuesta por Asturias, por su confianza en nuestro territorio y por su contribución al desarrollo económico y social”. Extendió ese agradecimiento también a los agentes públicos y privados que han facilitado la instalación de la planta.
El presidente estuvo acompañado en el acto por los consejeros Marcelino Marcos (Medio Rural) y Alejandro Calvo (Movilidad), la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí. La representación empresarial la encabezaron el presidente del grupo Atitlan, Roberto Centeno, y el consejero delegado de Sea Eight, Jaime León.
“Seguiremos trabajando con rigor y ambición para que Gijón y Asturias sean sinónimo de progreso, innovación y calidad de vida”, concluyó Barbón.
