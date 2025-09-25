¿Cómo evitar que llegue carbón a la playa más preciada de Gijón? El Puerto da este paso para lograrlo

La Autoridad Portuaria tramita el encargo de una investigación y varios estudios técnicos para dar con una solución que evite la llegada de carbón hasta el arenal de San Lorenzo. El problema, que es foco de quejas desde hace años y que no parece solucionado pese a la reciente colocación de pantallas en el entorno portuario, apunta a que necesita de nuevas mejoras que el Puerto trata ahora de identificar. Se analizarán, entre otros aspectos, cómo evitar el arrastre de sólidos al mar en jornadas de lluvia y cómo se realizan las labores de carga y descarga de carbón, para ver si esas maniobras están provocando la dispersión de sedimentos. El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Universidad de Oviedo han establecido ya contacto con la Autoridad Portuaria para iniciar sus indagaciones.

El Puerto pretende dar con una solución para las manchas en San Lorenzo por tres frentes. Uno de ellos es ya conocido porque se inició hace unas semanas y fue publicitado: la realización ahora en curso de un estudio que, en esencia, ataje el problema en su origen y evite la caída de carbón al agua. El análisis de las aguas de escorrentía y pluviales del recinto corre a cargo de la firma madrileña Innovación Civil Española (Inncive) y sentará las bases teóricas de cómo esos sedimentos acaban en el mar. Se analizarán cuestiones como la permeabilidad del suelo y la ubicación de los graneles. El objetivo es dar con un sistema que permita evitar lo que actualmente a veces ocurre: que en jornadas de lluvia o cuando se riega el entorno portuaria el agua estancada acaba arrastrando sólidos al mar.

El análisis que quiere hacer el Puerto, sin embargo, es más amplio y busca completar este estudio con otros dos trámites. Uno de ellos será una investigación que analice el carbón que se acumula en aguas interiores del dominio portuario y con el objetivo de ver qué influencia pueden tener las labores de carga y descarga de carbón en todo esto. Se trata de un análisis más específico, ya en marcha y con la colaboración de la Universidad de Oviedo, con el que se medirá la granulometría de esos sedimentos y su ubicación. Se busca, así, detectar si en estas labores de carga y descarga se generan situaciones que promuevan la dispersión de partículas de carbón hasta el mar. A partir de esta investigación, después, la intención del Puerto es realizar un plan con medidas correctoras, si es que ello resulta posible.

El oleaje y el viento

Además, la intención de la Autoridad Portuaria es también realizar un tercer estudio, en este caso también más específico y centrado en la propia playa de San Lorenzo y el carbón con el que el arenal aparece manchado con frecuencia. Para ello, los responsables del Puerto han contactado con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria para tratar de dar con las variables que determinan la aparición de manchas de carbón en el arenal gijonés.

Se espera con este último estudio poder hacer, primero, una recopilación de los informes ya existentes –de la aparición de carbón en San Lorenzo ya se ha escrito e investigado bastante–, para tener datos precisos y actualizados, después, con la recogida de nuevas muestras de carbón de la playa. Se analizarán también cuestiones como las corrientes de agua y el comportamiento del oleaje y del viento para mapear cómo estas manchas de carbón se originan y cuál sería la mejor estrategia para evitarlas. La actual presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, ya había manifestado su intención de priorizar el apartado medioambiental. Además, este mismo verano desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se había alertado de una mayor presencia de estas manchas.