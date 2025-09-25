La mayor piscifactoría de lenguados de toda Europa anuncia una nueva fase de expansión en Gijón: 55 millones de inversión y 100 empleos

La piscifactoría de lenguados que el grupo Sea Eight explota en El Musel, en la explanada de La Figal, proyecta nuevos pasos ya desde su inauguración. La compañía anunció, en su presentación, la intención de ejecutar una nueva fase de expansión, con una inversión de 55 millones de euros y la creación de un centenar de puestos de trabajo, que permitirá implantar en Asturias el proceso integral de producción del lenguado: desde la reproducción y la cría de alevines hasta el engorde, sacrificio, envasado y transformación final en bandeja. La compañía calcula que, una vez completadas todas las fases, la piscifactoría gijonesa dará empleo a 260 personas y supondrá una inversión global superior a 140 millones de euros.

El consejero delegado de Sea Eight, Jaime León, subrayó que la ampliación busca “crear economías de escala para tener músculo suficiente que apueste por la innovación, además de atraer y conservar talento”. Explicó que la compañía ha trabajado con las consejerías del Principado para presentar la memoria ambiental del proyecto, registrada la pasada semana, y defendió que la nueva planta “pondrá a Asturias en la vanguardia de la producción sostenible en Europa y en el mundo”. León reconoció que se trata de “un proyecto ambicioso y no exento de dificultades, pero que con la ayuda de todos será un enorme éxito”.

Dos décadas apostando por el sector primario

Por su parte, Roberto Centeno, presidente del grupo inversor Atitlan al que pertenece Sea Eight, recordó los inicios del conglomerado empresarial, que abarca desde proyectos energéticos a la producción de fruta, pasando por servicios logísticos, siempre desde el prisma de la sostenibilidad. “Desde hace veinte años hemos apostado por el sector primario, que sustenta nuestra economía pero que con frecuencia es olvidado”, indicó, para relatar su primera aventura al transformar más de 20.000 hectáreas de olivar en un cultivo moderno.

En imágenes: Así es la mayor piscifactoría de lenguados de toda Europa (y está en Gijón) / Ángel González/ Lne

El grupo dio el salto a la acuicultura en 2012 con la compra de una planta de rodaballos en Portugal. “Creímos que bastaba con cambiar de especie y tecnología, pero descubrimos que el lenguado era un reto mucho más complejo. Hemos tenido que reinventar el sistema de recirculación del agua y domesticar la especie”, señaló.

Centeno destacó que la planta de La Figal es el resultado de “muchos años de tropiezos y retos superados”, fruto del esfuerzo de los trabajadores y de la colaboración institucional. “Estamos rompiendo moldes en el sector de la acuicultura y tenemos grandes planes para ampliar esta instalación hasta convertirla en líder mundial”, aseguró.

La primera fase, culminada

La primera fase de la piscifactoría de Sea Eight, inaugurada oficialmente este jueves tras meses de pruebas, supuso una inversión de más de 12 millones de euros. El complejo cuenta con 98 tanques de engorde de lenguado y otro auxiliar en una concesión de cerca de 10.000 metros cuadrados. Los peces llegan desde el criadero que la compañía gestiona en Póvoa de Varzim (Portugal) y se engordan hasta alcanzar los 200-400 gramos de peso, listos para su comercialización.

Cuando esta fase inicial esté a pleno rendimiento, la planta gijonesa alcanzará una capacidad de 430 toneladas anuales de producción. El objetivo, sin embargo, es más ambicioso: la compañía prevé ampliar la concesión en otros 30.000 metros cuadrados para levantar cinco edificios adicionales y aspira a alcanzar las 4.000 toneladas anuales.

El proyecto se ha concebido con criterios de sostenibilidad. La planta emplea un sistema de recirculación de agua que le permite reducir en un 97% la captación de agua del mar respecto a una piscifactoría convencional. De esta manera, la instalación minimiza su impacto en el medio marino y se sitúa en la vanguardia tecnológica de la acuicultura.

Sea Eight cuenta también con instalaciones en Cambados (Pontevedra) y Quintas do Sul (Portugal), donde ha acometido ampliaciones para duplicar su capacidad productiva. La planta gallega, Aquacría Arousa, alcanzará próximamente las mil toneladas anuales tras una inversión de 12 millones. El objetivo del grupo es replicar en Galicia el mismo modelo de crecimiento que persigue para Gijón.

Con la nueva fase de expansión de La Figal, Asturias no solo consolidará la actividad de engorde, sino que incorporará el ciclo completo de producción del lenguado, un paso estratégico que reforzará la posición de la región en el mapa europeo de la acuicultura.

“El sector primario sigue siendo la raíz de nuestro desarrollo”, defendió Centeno, quien remarcó que tanto la agricultura como la acuicultura “no solo nos alimentan, sino que generan empleo y sostenibilidad en las comunidades rurales y costeras”.

El proyecto de Sea Eight en Gijón está respaldado por financiación público-privada, entre la que figura un préstamo de dos millones de euros de la Sociedad Regional de Promoción del Principado. La Autoridad Portuaria de Gijón concedió en junio de 2022 el uso de los terrenos de La Figal durante 30 años, y las obras arrancaron en mayo de 2023.