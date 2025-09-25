El Musel se la juega en el Supremo: las consecuencias si el tribunal fallara a favor de la reclamación de las constructoras

La UTE Dique Torres acaba de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo solicitando que revoque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que desestimó la reclamación de la UTE para que el Puerto le pague 307,85 millones de euros adicionales (más intereses de demora e intereses legales) por la obra de ampliación de El Musel. Este paso de la UTE que ejecutó la obra de ampliación portuaria, adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, es de resultado incierto. En la última reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, que se celebró tras la sentencia favorable del TSJA, ya se informó a los consejeros de que el asunto podía seguir coleando.

El Tribunal Supremo tendrá que decidir de mano si admite a trámite o no el recurso de casación y, si lo hace, dictar sentencia. El resultado está por ver y la Autoridad Portuaria de Gijón parte con la ventaja de una sentencia a su favor, pero lo que está en juego es mucho para El Musel. La cifra que reclama la UTE se desglosa en 229,11 millones de euros por sobrecostes, 25,31 millones por actualización de precios y 53,43 millones de euros de IVA. En el caso de que el Supremo atendiera completamente su reclamación, supondría en la práctica que el Puerto volvería a la casilla de salida en el pago del endeudamiento en el que tuvo que incurrir para afrontar el pago de la gran obra portuaria y sus sobrecostes. Siempre, claro está, suponiendo que obtendría otro préstamo para coser ese nuevo roto.

Ya se lo concedió Puertos del Estado, cuando prestó a El Musel 215 millones de euros para hacer frente a los sobrecostes de la obra de ampliación, préstamo que se sumó a los 250 millones de euros que ya le había prestado el Banco Europeo de Inversiones para acometer el proyecto. De aquellos 465 millones de euros de endeudamiento, la Autoridad Portuaria de Gijón va a pasar previsiblemente cuando concluya 2025 a algo menos de 237 millones de euros (108,34 millones pendientes de amortizar del BEI y 128,57 millones del préstamo de Puertos del Estado). Incluso sin tener en cuenta el IVA que ahora reclaman las constructoras –que no tiene impacto en las cuentas de los Puertos de Interés General del Estado, como El Musel– el impacto en las cuentas del Puerto sería considerable.

La ampliación de El Musel se licitó y adjudicó en 499,35 millones de euros más IVA y se liquidó en 708,7 incluyendo 124 millones de euros de sobrecostes y 86,67 de actualización de precios.

La UTE considera que se le debían haber abonado los 216 millones de euros en los que se elevó el presupuesto de la obra al modificar el proyecto y no sólo los 124 millones de sobrecostes asumidos por el Puerto. También considera que le tienen que pagar por los daños causados por temporales al avance de la obra y abonar a precio de canteras comerciales la piedra extraída de una cantera de Tudela Veguín que el Puerto considera cantera de obra, con costes mucho más bajos. Los casi 308 millones de euros es la petición principal de la UTE en este pleito. Como petición subsidiaria, 127,15 millones de euros. El Puerto defiende que no tiene nada más que pagar.

Los antecedentes

Hasta el momento la Autoridad Portuaria ya ha obtenido varias victorias. La primera fue cuando en 2013 los juzgados de lo civil desestimaron la demanda de la UTE que por entonces cifraba su reclamación en 350 millones de euros (incluyendo intereses) al considerar que se trataba de un asunto administrativo, lo que obligó a Dique Torres a acudir a los juzgados de lo contencioso, un terreno de juego menos propicio para sus intereses que los juzgados de lo civil.

El contencioso lo interpuso en enero de 2015, pero el TSJA lo suspendió en 2016 a la espera que se resolviera la investigación penal del "caso Musel". Tras la sentencia absolutoria en el juicio penal que se celebró en la Audiencia Nacional, en marzo de 2024 se reactivó el contencioso a petición de la UTE, celebrándose la vista en julio de aquel año.

El pasado 8 de julio el TSJA dictó sentencia, aplicando el principio de "riesgo y ventura" al contratista, considerando vinculantes las condiciones del contrato y que un modificado debe cumplir los requisitos legales. En su recurso, la UTE se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y sostiene que la sentencia del TSJA contraviene normativa. Ahora todo queda en manos del Tribunal Supremo, donde El Musel se la juega.