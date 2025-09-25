El nuevo nombre que se une al callejero local desde El Natahoyo: día y hora de la inauguración

Ya hay fecha para inaugurar los Jardines de Mariano Castro Ordieres en el barrio de El Natahoyo: el 3 de octubre a las 12 horas. Ese será el momento en que, en un acto presidido por la Alcaldesa Carmen Moriyón, se inaugure la placa con la que Gijón incorora al callejero, y rinde tributo, al fundador de la agrupación folklórica "Los Xustos". Su nombre identificará un espacio verde de 1.597,48 metros cuadrados en el entorno de Santa Olaya. En concreto, una zona que limita al Norte con la parcela número 6 propiedad de Dursa Corporación de Bienes, al Sur con terrenos propiedad de Corsino Torre Díaz y con la calle de La Estrella, al Este con terrenos propiedad de Corsino Torre Díaz y, al Oeste con la calle de La Estrella.

Mariano Castro Ordieres nació en Castiello La Marina (Les Mariñes de Villaviciosa), el 2 de marzo de 1919. Heredero de una tradición familiar vinculada al baile –el apodo “Xusto la Llastra” formaba parte de la historia de su casa–, inició muy joven el camino que lo acabaría llevando a ser referente de la cultura popular asturiana. Un camino que compartio con su esposa, María Ángeles Ceñal, con la que formó un pareja de baile de salón y moderno.

La defensa activa de las raices asturianas

Tras una estancia en Madrid, se instala en Gijón donde abre una academia de baile, en el salón La Armonía, en El Coto. Poco después, se incorpora a la Compañía Asturiana de Antonio Medio. Con su mujer y Los Mariñanes hace teatro y baile asturiano y otros números artísticos, recorriendo casi toda España. Fue en 1953 cuando puso en marcha "Los Xustos" y bajo su dirección, se recuerda en el acuerdo de gobierno, " la agrupación fue construyendo un repertorio amplio y cuidadosamente documentado, en el que la fidelidad a los pasos, ritmos y vestimentas se integraba con una presentación escénica capaz de atraer a espectadores ajenos a la tradición asturiana. "Los Xustos" llevaron el folklore asturiano a toda España y tuvieron presencia en escenarios de Europa y América. Entre los reconocimientos recibidos destacan el Primer Premio en el Certamen de Exaltación a la Danza Española de Madrid (1958) o el Premio Martínez Torner (1970) o la invitación como grupo de honor en eventos internacionales.

El acuerdo que da soporte a la decisión de la Junta de Gobierno especifica que "dar el nombre de Mariano Castro Ordieres a un espacio público de la ciudad no es solo un tributo a su persona, sino también a lo que representa: la defensa activa de nuestras raíces, la voluntad de tender puentes entre generaciones y la certeza de que la cultura popular es parte esencial de nuestra identidad. Un espacio con su nombre será un lugar para la memoria y también para la inspiración", se explica.