Esta es la obra que busca mejorar las condiciones sanitarias de una de las piscinas de la zona oeste

El Patronato Deportivo Municipal tirará de su remanente líquido de tesorería para gastos generales para poder financiar ya la renovación de los equipos de filtración y depuración de aguas en la piscina de Moreda-Natahoyo. Una obra que se considera de urgencia y por ello a la próxima junta rectora del Patronato –la misma en la que se va a presentar el proyecto de presupuestos para 2026–va una modificación del presupuesto de este 2025 por una cuantía de 190.000 euros. Dinero que irá a esa actuación en la zona oeste.

La antigüedad de la instalación, fechada en 1995, supone que hace tiempo que los equipos de depuración y filtración superaran el fin de su vida útil. Esta situación de obsolescencia, se indica en el informe de los técnicos del Patronato, hace que no solo se de lugar a un mayor número de averías. También que el consumo de energía sea mayor y que se vea comprometida la calidad del agua lo que supone un riesgo sanitario para los usuarios.

¿Conclusión del informe? Pues que "la ejecución inmediata de estas obras es imprescindible para mantener en funcionamiento la piscina, asegurar la salud de los usuarios y garantizar la sostenibilidad de la instalación municipal". Los objetivos de esta actuación son: sustituir equipos obsoletos (filtros, bombas, válvulas, sistemas de control), mejorar la calidad del agua reduciendo químicos, adaptar la instalación a la normativa europea, reducir el gasto energético y de agua y garantizar la seguridad sanitaria y la continuidad del servicio público.

Una vez aprobada esta modificación, al Patronato le quedarán poco más de 320.000 euros de los 4 millones de remanente con que empezó. Entre las modificaciones ya ejecutadas está la de 338.700 euros que el Patronato Deportivo cedió al Ayuntamiento dentro del plan diseñado desde la concejalía de Hacienda para repartir entre diferentes entidades municipales la carga, obligada por ley, de amortizar 21,6 millones de la deuda del Ayuntamiento. Una operación duramente criticada por la oposición municipal.