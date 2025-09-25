El proyecto verde con el que Gijón inspira a otros ayuntamientos españoles

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ejerció de anfitrion de la visita que técnicos de la Fundación Biodiversidad, dependientes del Ministerio de Transición Ecologica, y de varios ayuntamientos de España, realizaron a diversas actuaciones del proyecto Gijón Ecoresiliente. Uno de los puntos a visitar fue la verdificada plaza de la Habana, en Moreda. Gijón Ecoresiliente es un proyecto realizado desde la concejalía con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que se ha concretado en los barrios de Moreda, La Calzada y Viesques.

El hecho de que – junto a un proyecto impulsado desde Gerona– Gijón Ecoresiliente fuera la actuación mejor puntuada en la convocatoria del Ministerio para esos fondos europeos impuso al personal gijonés realizar esta labor de divulgación ante otros ayuntamientos. "Como proyecto líder Gijón Ecoresiliente se plantea como tractor de proyectos de renaturalización urbana en España y fuente de inspiración para otros ayuntamientos", destacó el edil popular a lo largo de la visita con técnicos municipales de Torre Pacheco (Murcia) y Pinto (Madrid).

Esta última visita se ha centrado en el análisis de las actuaciones en materia de drenaje sostenible. "Nos estamos fijando en lo que no se ve pero que es muy importante porque estamos hablando de permitir que el agua recupere su ciclo natural en zonas que están catalogadas como inundables", indicó el edil popular. Pintueles fijó en 8.000 metros cuadrados el espacio donde ya se ha trabajado con el sistema Estocolmo, que va a quedar fijado ya como sistema de trabajo para la concejalía en próximas actuaciones.

Gijón Ecorsiliente se articula como un proyecto integral para la renaturalización de espacios y la mejora de la conectividad de los hábitats natural y urbano para favorecer la biodiversidad y la permeabilidad urbana, lo que contribuye al desarrollo de la vida vegetal, incrementa la eficiencia del ciclo del agua y limita el impacto de las inundaciones.