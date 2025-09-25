La renovada plaza de La Habana convence a Moreda: "Es más estética"

"Quedamos contentos", aseguraba ayer Gela Duque, vocal de la asociación vecinal de Moreda, en una terraza ubicada junto a una "renaturalizada" plaza de La Habana, en la que ya han comenzado los trabajos de plantación que contempla una reforma enmarcada en el proyecto "Gijón Ecoresiliente". Vecinos y usuarios del parque ensalzan un plan que incrementa las zonas verdes en más de 1.200 metros cuadrados. "Ahora es más estética y funcional", coinciden.

La intervención, impulsada por la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, encabezada por el popular Rodrigo Pintueles, supone la mayor transformación en la plaza desde su ajardinamiento en 1996. Unos cambios más que visibles pese a que todavía falta el último empujón para la finalización de las obras. "Me parecen muy bien, ahora hay más zona verde, que es lo que necesitábamos aquí", aplaudió Gemma Olmo, de El Natahoyo, que acostumbra a pasear con su perro "Terry" por Moreda y tiene muy controlada la plaza de La Habana. "Antes estaba bastante desmejorada", indicó Olmo, que también avaló la renovación de bancos y mobiliario urbano. "¡Vaya cómo mejoró!", exclamaba la mujer mientras caminaba por el bulevar, en el que ha decrecido el espacio peatonal –con renovación del pavimento incluida– en aras de aumentar el destinado a los jardines.

Precisamente al tema de los jardines aludía Ayessa González. "Están mucho mejor cuidados", resaltó una habitual usuaria de la plaza, a la que acude habitualmente con su perro "Chulo". González también celebró el cambio en el pavimento. "Algunas de las baldosas de antes se movían", comentó la paseante, que asimismo elogió la ampliación de zonas estanciales en el centro de la plaza, donde, merced a varios árboles, generan zonas de sombra. "Se agradece que las haya", sostuvo Ayessa González, para quien la plaza queda, gracias al proyecto, "más estética, guapa y funcional".

Los nuevos espacios verdes se han desarrollado con la implantación del sistema Estocolmo a gran escala, mejorando el lecho de plantación para la vegetación y redirigiendo las aguas pluviales al subsuelo en vez de a la red de saneamiento. También cuenta con una nueva fuente. "La plaza ha mejorado, ¿para qué queríamos un paseo tan ancho?", reflexionó Francisco Bascones, vecino del barrio que reside en un edificio desde el que tiene una vista privilegiada de la plaza de La Habana, en la que Medio Ambiente ha seleccionado arbustivas en armonía con el entorno. "Ahora todo está más presentable y estará mejor cuando crezcan las plantas", declaró Francisco Bascones.

"Se gana en decoración y en estética", reivindicó Gela Duque, que subrayó que las plantaciones se están llevando a cabo "sin perder el espacio abierto y de paseo". "La plaza necesitaba un cambio; estaba desangelada", ahondó la integrante de la asociación vecinal de Moreda mientras observaba, junto a Isabel Gutiérrez y Miren Manterola, la zona de la vertiente sur, más próxima al parque de Moreda, también renovada y en la que aumentó el área de actuación para fortalecer la conexión verde con el propio parque.

"Estoy encantada de la vida", manifestó Isabel Gutiérrez, que ensalzó a su vez la colocación de numerosas pequeñas macetas que aportarán "colorido" al enclave. Ese es uno de los propósitos del proyecto, que incluye la implementación de plantas aromáticas como lavanda. El plan se completa con especies como mirto y arbustos de flor y arbolado diverso como palmitos, robles, abedules, hayas o avellanos.

"Este nuevo espacio es un ejemplo del modelo de ciudad que queremos: más verde, más saludable y resiliente", afirmaba hace unas fechas Rodrigo Pintueles, al hilo del proyecto de renaturalización urbana de mayor envergadura de los que abarca "Gijón Ecoresiliente". "Ha quedado una plaza de La Habana más bonita", culminó Ayessa González, respecto a la renovación de un espacio que, pese a que aún le faltan remates, ya convence a los vecinos.