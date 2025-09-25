Sea Eight inaugura en Gijón la mayor piscifactoría del continente: "Es la más sostenible del planeta"

La producción de lenguado gijonés ya es una realidad. Así quedó patente con la puesta de largo de la factoría del pescado de Sea Eight, que fue inaugurada esta mañana en el puerto del Musel. La planta, ubicada en la explanada de La Figal, cuenta, por el momento, con una inversión de 12 millones de euros, en una primera fase que incluye 98 tanques de engorde de la especie, más otro auxiliar, en una concesión que abarca 10.000 metros cuadrados de terreno.

“Somos la tecnología más sostenible de producción acuícola que existe actualmente en el planeta”, sacó pecho su CEO, Jaime León, durante la presentación de la planta, a la que acudieron autoridades como el presidente del Principado, Adrián Barbón; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, o la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí.

León, tras una breve visita en la que guio a las autoridades por las diferentes dependencias de la piscifactoría, narró ante un centenar de personas, entre trabajadores y otros invitados, un recorrido que comenzó en Asturias en el año 2021, con los primeros contactos con la Agencia Sekuens del Principado de Asturias, a la que agradeció su colaboración en su labor y, especialmente, en la búsqueda de la ubicación idónea para levantar el complejo.

En su discurso, no perdió la oportunidad de lucir las que desde la compañía consideran algunos de sus grandes valores: la sostenibilidad -que forma parte de su "adn"- y de la tecnología puntera de la que hacen gala en su producción. "Trabajamos en un proyecto del que estamos orgullosos porque es beneficioso para la sociedad, el producir alimento, una demanda básica", manifestó.

Un "motor" para Asturias

“Es una prueba de cómo este tipo de actividades pueden ser motor de desarrollo y de proyección internacional de nuestra comunidad”, destacó, por su parte, Barbón, que realizó la intervención que dio cierre al encuentro realizado en La Figal. El jefe del ejecutivo destacó la importancia de que estas iniciativas, base del "resurgir industrial de Asturias", sean ya una realidad.

También ha subrayado su contribución a la diversificación económica: “Aquí, a orillas del Cantábrico, asistimos al crecimiento de una actividad innovadora y respetuosa con el medio ambiente, una actividad que amplía y diversifica el horizonte industrial de Asturias”.

En imágenes: Así es la mayor piscifactoría de lenguados de toda Europa (y está en Gijón) / Ángel González/ Lne

Entrando en detalle, el CEO de Sea Eight desgranó el proceso, que consiste en "aislar" la producción, "sacarla" del mar y trasladarla a un entorno industrializado. "Usamos un 3 por ciento de los recursos hídricos, aplicamos procesos de cogeneración de temperatura y hacemos un tratamiento altamente eficiente", precisó, antes de adelantar su trabajo en la "mejora continua" y la creencia "firme" en la innovación.

"No hay nada más eficiente que producir más con menos, es la base de la sostenibilidad", manifestó, con la promesa adelantos en procesos nutritivos y de reproducción del lenguado, además de un nuevo proyecto de uso de aplicación de la inteligencia articificial en pro de dicha mejora.

Roberto Centeno, presidente del Grupo Atitlán, al que pertenece la flamante piscifactoría del Musel, efectuó un recorrido histórico de su conglomerado, dedicado a la explotación del sector primario desde una perspectiva sostenible y las adversidades y retos a los que se han enfrentado desde que comenzaron, en la segunda mitad de la década de los 2000, con el cultivo de olivos.

"De ahí pasamos a la acuicultura y veníamos confiados y el proyecto más difícil al que nos hemos enfrentado es Sea Eight, que empezó en 2012 comprando una planta de rodaballos en Portugal, con la idea de cambiarlos por lenguados, que se vendían al doble de precio, y todo iría bien", recordó.

El proyecto no evolucionó según lo esperado, lo que les obligó a una reconversión tecnológica que hoy es una realidad en Gijón. "La filial que hoy inauguramos es resultado de muchos años, tropiezos y superar retos. La satisfacción de inaugurar esta planta es máxima, estamos rompiendo moldes en el sector de la acuicultura y los trabajadores se han dejado la piel", remató, con la esperanza de "crecimiento y grandes planes" para convertir el complejo en "líder mundial".